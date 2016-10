Die Werbe- und Druckspezialisten bieten optimierten Service

Spezialisten für Werbung und Druck reagieren rasant auf Marktänderungen: Drucksachen werden in kürzester Zeit hergestellt, verpackt und versandt.

(firmenpresse) - Wer sich als Unternehmer die Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft erhalten will, muss schnell auf Veränderungen am Markt reagieren können. Das heißt, dass auch die Drucksachen für die Werbung kurzfristig gestaltet, hergestellt, kuvertiert und verschickt werden müssen. Die DWR Direktmarketing GmbH bietet all diese Schritte aus einer Hand, denn hier sind auch erfahrene Grafiker und Mediengestalter tätig. Nur so ist es möglich, im Bedarfsfall mehrere Tausend Werbebriefe binnen eines Tages auf den Weg zu den potentiellen Zielgruppen zu bringen. Dieser Aspekt ist vor allem für Unternehmen wichtig, die Werbeaktionen mit kurzlebigen Waren machen möchten. Dass solche Aufträge mit einer hochwertigen Qualität und absolut termintreu erledigt werden, stellt die DWR Direktmarketing GmbH bereits seit dem Jahr 1991 unter Beweis.



Kunden bekommen Qualität und günstige Preise



Vor allem bei den Versandkosten können die Kunden der DWR Direktmarketing GmbH kräftig sparen. Der Grund dafür ist, dass die Korschenbroicher die Versandaufträge mehrerer Kunden kombinieren und so satte Rabatte bei Anbietern wie der Deutschen Post, UPS oder TNT realisieren können. Für die Kunden bedeutet die dabei mögliche Portorabattierung, dass sie pro Brief durchschnittlich zwölf Cent weniger als für den Einzelversand bezahlen. Einen interessanten Service bietet die DWR Direktmarketing GmbH ergänzend dadurch, dass die Kuvertierung bei kleinen und großen Stückzahlen sowohl maschinell als auch manuell durchgeführt werden kann.



Weitere Leistungen: die manuelle Konfektionierung



Oftmals besteht die Werbung nicht nur aus einem normalen Brief mit einem Blatt. Müssen mehrere Blätter zusammensortiert und die Sendungen beispielsweise mit Produktproben ergänzt werden, wird dieser Vorgang als Konfektionierung bezeichnet. Wer damit nicht geübt ist, benötigt sehr viel Zeit. Deshalb sollten solche Arbeiten einem erfahrenen Dienstleister überlassen werden. Genau das bieten die Korschenbroicher an. Wer dennoch mit eigenen Arbeitskräften konfektionieren möchte, kann bei der DWR Direktmarketing GmbH geeignete Flächen mit einigen interessanten Zusatzleistungen anmieten.











http://www.dwr-direktmarketing.com/



DWR Direktmarketing GmbH

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

DWR Direktmarketing GmbH

Benjamin Oechsler

Korschenbroich

0711 128 501-0



