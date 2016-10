Frauen in der IT fördern: Studentinnen reisen mit HPI-Stipendium in die USA

(ots) - Vier Informatik-Studentinnen haben in

diesem Jahr das Glück, dank eines Reisestipendiums des

Hasso-Plattner-Instituts (HPI) die weltweit größte Konferenz für

Frauen in der Informatik zu besuchen. Auf der "Grace Hopper -

Celebration of Women in Computing", die dieses Jahr in Houston

(Texas) stattfindet, werden sie und rund 15.000 weitere Besucherinnen

und Besucher diskutieren, Kontakte knüpfen und für mehr Frauen in der

IT werben. Mit dabei: Die Bachelorstudentin Lena Vollmer (20) aus

Würzburg, die momentan Mensch-Computer-Systeme an der

Julius-Maximilians Universität Würzburg studiert. Außerdem Ann Katrin

Kuessner aus Frankfurt/Main (21), Helene Kolkmann (21) aus Berlin und

Masterstudentin Astrid Thomschke (26) aus Potsdam, alle Studentinnen

im Fach IT-Systems Engineering am HPI.



Die Messe findet vom 19. bis 21. Oktober statt. In diesem Jahr

treten dort als Referentinnen unter anderem Virginia Rometty, CEO von

IBM, Latanya Sweeney, Harvard-Professorin, und Megan Smith, CTO der

USA, auf. Die Wissenschaftlerinnen des HPI werden ihr Institut mit

einem Stand auf der jährlich stattfindenden Veranstaltung vertreten.

Stipendiatin Kolkmann, die am studentischen "HPI-Gipfelblog"

mitarbeitet, wird vor Ort auch Video-Interviews mit prominenten

Informatikerinnen führen.



"Mit den Reisestipendien zur Grace-Hopper-Messe wollen wir junge

Studentinnen motivieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich mit

internationalen Kolleginnen auszutauschen. In den MINT-Studiengängen

wie Informatik ist der Anteil junger Frauen leider immer noch viel zu

gering. Dadurch fehlt häufig die weibliche Perspektive in der

Forschung, aber auch bei der Produktentwicklung", erklärt

HPI-Direktor Professor Christoph Meinel.



Das HPI versuche schon im Bachelorstudium mit praxisnahen

Projekten zu zeigen, wie spannend und abwechslungsreich die



Berufsfelder von Informatikerinnen sind. Exzellente Berufschancen

haben Absolventinnen des praxisnahen HPI-Studiengangs IT-Systems

Engineering sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forschung oder

als Unternehmensgründerin. Informationen zu einem Studium oder einer

Promotion am HPI gibt es hier: http://hpi.de/studium und

www.hpi.de/research-school.



Mehr Informationen dazu auf der HPI-Website unter:

http://ots.de/BrXH4



Hinweis für Redaktionen:



Zum Thema "Frauen in der IT" findet bereits am 14. und 15. Oktober

in Berlin das Ada Lovelace Festival statt. Auch hier wird das HPI

präsent sein: Am 14. Oktober wird der IT-Gipfelblog Interviews führen

und am 15. Oktober spricht HPI-Bachelorstudentin Lisa Ihde. Alle

Interviews des IT-Gipfelblogs sind hier abrufbar:

https://it-gipfelblog.hpi-web.de



Gerne vermitteln wir den Kontakt zu den Stipendiatinnen, die zur

Grace-Hopper-Messe reisen werden.



Pressekontakt vor Ort in Houston:

Felicia Flemming: felicia.flemming(at)hpi.de; +49 170-4392345



Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut



Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH an der

Universität Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum

für IT-Systems Engineering. Als einziges Universitäts-Institut in

Deutschland bietet es den Bachelor- und Master-Studiengang

"IT-Systems Engineering" an - ein besonders praxisnahes und

ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, das von derzeit 480

Studenten genutzt wird. Die HPI School of Design Thinking, Europas

erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder

d.school, bietet 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Seit 2012

bietet das Hasso-Plattner-Institut auf der eigenen interaktiven

Bildungsplattform openHPI Massive Open Online Courses (MOOCs) zu

IT-Themen an, mit denen es bislang mehr als 129.000 Nutzer aus über

150 Ländern erreicht hat. Frei über das Internet können Lernende auf

didaktisch aufbereitete multimediale Kursmaterialien zugreifen und

mittels Social Media im engen Austausch mit den anderen

Kursteilnehmern lernen. Bildungseinrichtungen und Unternehmen können

ihrer Zielgruppe mithilfe der technologisch identischen

Schwesterplattform MOOC House (https://mooc.house) eigene Lerninhalte

auf innovative Weise näherbringen.







Pressekontakt HPI:

presse(at)hpi.de

Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, E-Mail

christiane.rosenbach(at)hpi.de und Felicia Flemming, Tel.: 0331

5509-274, E-Mail felicia.flemming(at)hpi.de



Keywords (optional):

Datum: 12.10.2016 - 14:04

