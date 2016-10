NOZ: CSU: Zuwanderung in deutsches Sozialsystem stoppen

(ots) - CSU: Zuwanderung in deutsches Sozialsystem

stoppen



"Hartz IV für EU-Bürger erst nach fünf Jahren" -

Landesgruppenchefin Hassefeldt stützt Pläne von Sozialministerin

Nahles



Osnabrück. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat den

Gesetzentwurf, wonach EU-Bürger in Deutschland künftig frühestens

nach fünf Jahren Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen können, als

"richtiges Signal" gewertet. "Zuwanderung in die sozialen

Sicherungssysteme kann sich Deutschland nicht leisten", sagte

Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Es sei

daher zu begrüßen, dass Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD)

die Vorschläge der CSU-Landesgruppe von Kreuth Anfang des Jahres

aufgenommen habe und die Botschaft sende, dass Armutsmigration nach

Deutschland sich nicht lohne. "Nur so erhalten wir die Akzeptanz der

Bevölkerung für die europäische Freizügigkeit", erklärte Hasselfeldt.







Kommentare zur Pressemitteilung