Filmemacherin und Fotograf gewinnen dpa news talent 2016 (FOTO)

Zwei erste Preise beim dpa news talent 2016: Laurentia Genske (27)

und Emile Ducke (22) sind die diesjährigen Preisträger beim

Nachwuchswettbewerb der Nachrichtenagentur dpa. Laurentia Genske

überzeugte die Jury mit einem Dokumentarfilm über Bewohner einer

Hochhaussiedlung am Rande von Köln. Emile Ducke bekommt die

Auszeichnung für eine Fotoreportage aus Transnistrien. Die zwei

Nachwuchsjournalisten werden am 27. Oktober zum Start der

Jugendmedientage in Dresden ausgezeichnet.



"Die dpa-news-talent-Jury war sich dieses Jahr schnell einig - wir

haben zwei Gewinner", sagt Hilke Segbers, stellvertretende

Chefredakteurin der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. "So

unterschiedlich beide Einreichungen sind, so stark überzeugten sie

auch. Mit Einfallsreichtum, Geduld, Professionalität und vor allem

viel Sensibilität haben die beiden Gewinner uns Einblicke in fremde

Welten gegeben (Transnistrien) oder auch den besonderen Blick hinter

Fassaden ermöglicht (Kölnberg). Vor allem aber vermittelten sie uns

eine Idee davon, mit wieviel Herzblut sich auch heute noch junge

Journalisten auf ihren beruflichen Weg machen. Das hat uns

begeistert."



Laurentia Genske wurde in Köln geboren - in der Stadt, in der sie

nicht nur an der Kunsthochschule für Medien studiert, sondern auch

zusammen mit Robin Humboldt das Leben im sozialen Brennpunkt Kölnberg

in einem Dokumentarfilm skizzierte. Die beiden Filmemacher begleiten

vier Menschen, für die der Kölnberg mit all seinen Facetten Heimat

ist. Sie erleben Höhen und Tiefen der Bewohner mit und ihren Traum

von einem Leben weit weg vom Kölnberg.



Emile Ducke widmet sich mit seinem Beitrag einem anderen Teil der

Welt - Transnistrien. Der 22 Jahre alte Fotograf bereiste den

schmalen Streifen Land im Osten Moldawiens an der Grenze zur Ukraine

- einem Gebiet, das sich von Moldawien unabhängig erklärte,



gleichzeitig von Russland wirtschaftlich und militärisch unterstützt

wird. Emile Ducke zeigt in eindrucksvollen Fotos den Alltag in der

Region östlich des Flusses Dnister - ein Alltag geprägt von Armut und

politischer Zerrissenheit (http://fog-platform.com/de/transnistria/).



Um die Auszeichnung dpa news talent 2016 hatten sich

Journalistinnen und Journalisten im Alter zwischen 18 und 28 Jahren

bewerben können. Die Preisträger erhalten jeweils ein

Auslandsstipendium mit einem Preisgeld von 1000 Euro und einer

Hospitanz in einem dpa-Korrespondentenbüro inklusive Unterkunft und

Reisekosten.



Die Jury bildeten in diesem Jahr Maria Exner (stellv.

Chefredakteurin Zeit Online), Brigitte Fehrle (Chefredakteurin

Berliner Zeitung), Rolf Nobel (Professor für Fotografie an der

Hochschule Hannover), Hilke Segbers (stellv. Chefredakteurin dpa) und

Michel Winde als Vertreter der dpa-Volontäre. Die Jury der

Volontärinnen und Volontäre hatte im Sommer alle Einsendungen für den

dpa-news-talent-Wettbewerb gesichtet und eine Vorauswahl für die

Schlussjury getroffen. Der dpa-news-talent-Award wird zum fünften Mal

vergeben.



Mehr über den Wettbewerb http://dpaq.de/newstalent



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige

Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur

versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem

In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und

Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im

dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von

Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder

Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die

Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,

Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr

als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.







