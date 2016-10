SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 21.10.16 (Woche 42) bis Samstag, 19.11.16 (Woche 47)

07.20(VPS 07.19) Planet Schule Achtung! Experiment Ein Bild

mit Anziehungskraft Erstsendung:26.01.2012 in SWR/SR



Freitag, 28. Oktober 2016 (Woche 43)/12.10.2016



Geänderten Beitrag beachten!



07.20(VPS 07.19) Planet Schule Achtung! Experiment Der

magnetische Ninja Erstsendung:02.02.2012 in SWR/SR



Donnerstag, 03. November 2016 (Woche 44)/12.10.2016



00.45ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" Arbeit um jeden Preis

- Nepalesen schuften für die WM in Katar Erstsendung:02.08.2016

in arte



Die Vergabe der Fußball-WM 2022 durch die FIFA an das Emirat Katar

hat für Aufregung in der internationalen Sportwelt gesorgt. Als der

Golfstaat unter die Lupe genommen wurde, fand man heraus, was

eigentlich schon lange bekannt war: Die Bauarbeiter, hauptsächlich

Arbeitsmigranten aus Asien, insbesondere aus Nepal, sind weitgehend

rechtlos und schlecht bezahlt. Die Arbeitsbedingungen auf

Stadionbaustellen und anderen Infrastrukturprojekten sorgen seit

Jahren vielerorts für Empörung. Der Internationale Gewerkschaftsbund

ITUC bezeichnet Katar daher als Sklavenstaat. "Arbeiter haben keine

Kontrolle über ihr Arbeitsleben", sagt Sharan Burrow, die

Generalsekretärin. "Sie verdienen in Katar oft weniger als die Hälfte

des versprochenen Lohnes." Esther Saoub erfährt in Katar, dass die

rechtlichen Grundlagen für Wanderarbeiter eigentlich gut sind. Der

Staat hat die Verantwortung für die Arbeiter jedoch an die

Privatwirtschaft weitergereicht. Vor allem Subunternehmer nutzen es

aus, dass wenig kontrolliert wird. Stefan Maier reist nach Nepal und

sieht dort, dass viele Menschen immer noch unter den Folgen des

Erdbebens vom April 2015 leiden. Es verwundert nicht, dass die Hälfte

der arbeitsfähigen Bevölkerung Arbeit in anderen Ländern sucht.



Dubiose Vermittler verlangen für Dienste wie Papiere besorgen,

Flugtickets buchen und Arbeitsstellen vermitteln, vierstellige

Dollarsummen.



In der Sendung werden die sozialen- und Arbeitsbedingungen in

Katar untersucht und abgebildet. Zur Sprache kommen dabei auch

Arbeitsmigranten aus Nepal, die bei der Entstehung des

Großereignisses mitgearbeitet haben.



Samstag, 12. November 2016 (Woche 46)/12.10.2016



23.20Debüt im Dritten



Kryo Erstsendung:14.09.2016 in arte Rollen und Darsteller:

David____Beat Marti Evelyn____Jana Klinge Betty____Eva Probst



David kann sich mit dem drohenden Tod seiner erkrankten Frau

Evelyn einfach nicht abfinden. Deshalb lässt er sie und sich selbst

einfrieren, in der Hoffnung, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihre

Krankheit geheilt werden kann, wieder aufzuwachen und mit ihr weiter

zu leben. Hunderte Jahre später wachen sie tatsächlich in einem

unterirdischen Labor aus dem Schlaf im Kryoniksarg auf. Doch die Welt

hat sich in anderer Weise verändert als die beiden erhofft haben. Und

so steht David erneut vor der Frage, wie er mit dem Leben seiner Frau

umgeht, und muss begreifen, dass Lieben auch Loslassen bedeutet.



Samstag, 12. November 2016 (Woche 46)/12.10.2016



23.50Debüt im Dritten



Cornerstorys Erstsendung:21.09.2016 in arte Rollen und

Darsteller: Mehmet____Yilmaz Atmaca Postbote____Nils Malten

Peter____Michael Specht Hakim____José Barros Arash____Tolga

Almaoglu Kingston____Kamary Phillips Putin____Jan Katzenberger

Claudia____Steffanie Menke u.a.



Mehmet ist der Barbier in einem Kleinstadtviertel, der die

Geschichten seiner Kunden kennt und neben Haarpflege auch

Seelenpflege betreibt. Die größte Angst des Aufreißers Reza ist, dass

seine Freundin schwanger ist. Er weiß aber nicht so genau, wie er das

rauskriegen kann. Der Türsteher Pascal hat eine ganz andere Sorge: Er

kann seine Eifersucht auf die Kunden seiner Freundin nicht

beherrschen, die als Webcam-Girl arbeitet. Den Besitzer eines

Wettbüros plagt plötzlich das Gewissen und er geht mit einem

Spielsüchtigen einen ungewöhnlichen Handel ein, und die

Dönerverkäuferin Sergül versucht ihre wahren Gefühle für ihre

Stammkundin Steffi vor ihrer Tante Aylin zu verstecken. Und auch

Mehmet hat seinen Kummer: die Sehnsucht nach der Heimat. Doch in der

Begegnung mit einem heimatlosen Börsenmakler erkennt er, dass Heimat

dort ist, wo man die Geschichten der Menschen kennt.



Samstag, 12. November 2016 (Woche 46)/12.10.2016



00.15Debüt im Dritten



Die Stille Erstsendung:04.12.2015 in arte Rollen und

Darsteller: Astrid____Isabel Tierauch Astrid (Tänzerin)____Oihane

Herrero Friedemann____Moritz Vierboom Mathilde ____Leni Joy & Lilly

Kasper Clara____Sabine Bach Balletttrainer____Erik Hansen

Danielle____Sarah Kampin



Astrid ist 24 Jahre alt und klassische Balletttänzerin. Kürzlich

hat sie gemeinsam mit ihrem Freund beschlossen, eine Schwangerschaft

abzubrechen. Sie war noch nicht bereit, ihre Leidenschaft zu tanzen,

ihren Körper, ihre Träume aufzugeben. Doch Astrid hat nicht damit

gerechnet, dass ihre Entscheidung sie im Nachhinein so verfolgt.

Alles scheint wie vorher, doch immer wieder wird sie von der Welt

verunsichert und fragt sich: Was ist mein Leben wert?



Samstag, 12. November 2016 (Woche 46)/12.10.2016



00.40Debüt im Dritten



Fleisch Erstsendung:04.03.2016 in arte Rollen und Darsteller:

Pierre ____Geoffroy De La Taille La Voisin____Diana Fontannaz

Animateur 1____Romain de Becdelièvre Animateur 2____Anne Broillet



Ein Mann kehrt mit einem riesigen Wildschwein von der Jagd zurück.

Weil er nicht alles einfrieren kann, fasst er sich ein Herz und

bringt der schönen Nachbarin ein Stück. Die isst es mit viel Genuss,

so dass er ihr noch mehr Fleisch bringt. Eine ungeahnte Nähe zwischen

den beiden Karnivoren stellt sich ein, die zu einer extremen

Verbindung führt.



Samstag, 12. November 2016 (Woche 46)/12.10.2016



00.50Debüt im Dritten

Metalophobia

Autor:Axel Melzener, Heiko Burkardsmeier

Rollen und Darsteller:

Uwe Kessler____Philippe Rinhardt

Dr. Alice Kuper____Victoria Sordo

Thomas ____Kailas Mahadevan

Klaus____Florian Mania

Jürgen____Michael Gaedt

Dr. Ressler____Dominik Kuhn



Uwe ist Rettungssanitäter und daran gewöhnt, bei

Großveranstaltungen Verletzte, Betrunkene, Bewusstlose wieder auf die

Beine zu bringen. Freilich sollte die Veranstaltung nach seinem

Geschmack sein. Als eingefleischter Techno-Fan ist für ihn nichts

schlimmer, als eine Metal-Veranstaltung. Als er zum

Deutschland-Treffen der Metaller eingeteilt ist, versucht er alles,

um diesen Einsatz zu umgehen. Sein Plan ist, die Betriebspsychologin

von seinem klaustrophobisch bedingten Burnout zu überzeugen.

Wikipedia hilft ihm dabei. Da hat er aber die Betriebspsychologin

unterschätzt. Die ist nicht nur clever, sondern auch noch

musikbegeistert.



Samstag, 19. November 2016 (Woche 47)/12.10.2016



Geänderten Programmablauf beachten!



10.15(VPS 10.25) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste

bei Michael Steinbrecher



11.45(VPS 11.55) Mit dem Flugboot durchs wilde Schottland -

weitweitweg Erstsendung:22.02.2012 in SWR/SR



(bis 12.25 - weiter wie mitgeteilt)



