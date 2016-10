Grippe: DAV-Vorsitzender Becker ruft zur Grippe-Impfung auf und bestätigt solide Impfstoffversorgung (FOTO)

(ots) -

Mit einem Aufruf, sich ab sofort gegen Grippe (Influenza) impfen

zu lassen, macht sich der Deutsche Apothekerverband (DAV) gegen die

Impfmüdigkeit in der Gesellschaft stark. "Lassen Sie sich schon jetzt

gegen Grippe impfen - für sich selbst, für Ihre Familie und für die

ganze Gesellschaft", sagte der DAV-Vorsitzende Fritz Becker heute vor

Beginn des Deutschen Apothekertages in München. Becker ging mit gutem

Beispiel voran und ließ sich selbst von einer Ärztin auf der

pharmazeutischen Fachmesse "expopharm" impfen. Becker weiter:

"Impfungen gegen Grippe sind die wichtigsten saisonalen Impfungen für

alle Menschen in Deutschland, besonders für Senioren, chronisch

Kranke, Schwangere und medizinisches Personal. Da die höchste

Erkrankungsgefahr von Januar bis April besteht, ist eine Impfung

zwischen Oktober und Dezember ratsam und sinnvoll."



Apotheken leisten in Bezug auf Impfungen einen wichtigen Beitrag

für Patienten, denn sie versorgen Ärzte mit Impfstoffen (oft als

Sprechstundenbedarf) und sorgen für schnelle Aufklärung vor Ort (zum

Beispiel in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung). Grippe-Impfstoffe werden meist regional von den

Krankenkassen ausgeschrieben und schon ab dem Frühjahr bestellt und

produziert. Mehrere Male hat es deshalb schon Lieferengpässe gegeben.

DAV-Vorsitzender Becker: "Derzeit ist die Liefersituation für die

Grippe-Impfstoffe entspannt. Krankenkassen und Hersteller haben

Augenmaß bewiesen, indem bundesweit ausreichend Impfstoffe bestellt,

produziert und geliefert wurden. Dies sind gute Nachrichten für den

Winter 2016/17." Im Jahr 2015 wurden über öffentliche Apotheken 34,9

Mio. Impfdosen in 5,3 Mio. Packungen zu Gunsten der Versicherten der

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abgegeben.



Datum: 12.10.2016 - 13:56

