Voller Durchblick: Wischerblätter mit innovativem Adaptersystem von HEYNER®

Zu den sicherheitsrelevanten Ersatzteilen eines Autos gehören ganz klar die Scheibenwischer: Dem Fahrzeugführer müssen sie perfekte Sicht garantieren. Wischerblätter von HEYNER® bestechen durch Vielseitigkeit und herausragende Qualität: Das Produktportfolio wird nach internationalen Qualitätsstandards der Automobilindustrie produziert. Doch nicht nur höchste Leistungsmerkmale zeichnen das Sortiment aus, sondern auch ein spezielles Adaptersystem.

(firmenpresse) - Die Wischerblätter

HEYNER® Wischerblätter bieten einen korrosionsbeständigen verzinkten Vollstahl-Rahmen und eine Edelstahlfeder bzw. eine durchgehende Federkonstruktion für den optimalen Druck auf die Scheibe. Zusätzlich sorgt das aerodynamische Profil auch bei Wind und hohen Geschwindigkeiten für freie Sicht, während das Original HEYNER® Qualitätsgummi mit NANO-Graphit eine lange Nutzbarkeit der Wischer-blätter sicherstellt.



Innovatives Adaptersystem

Ersatzteilhändler stehen aufgrund einer unglaublichen Bandbreite an Befestigungssystemen und Wischerblättern für die verschiedenen Fahrzeuge vor einer enormen logistischen Aufgabe: Um alle Herstellermarken abzudecken benötigen Fachgeschäfte heutzutage eine enorme Lagerkapazität.

HEYNER® hat die Lösung: Mit nur 15 Wischergrößen können 99% aller Fahrzeuge bedient werden – dies wird durch das innovative Adaptersystem der Premium-Marke möglich. Das patentierte System besteht aus einer speziellen Adapteraufnahme und acht unterschiedlichen Adaptern: So können HEYNER®-Wischerblätter an fast jeder Wischerarmkonstruktion der unterschiedlichen Automarken und somit an 2500 Modellen angebracht werden.



Die komprimierte Auswahl an unterschiedlichen Wischerlängen und Adaptern ermöglicht Fachgeschäften, die Präsentationsfläche enorm zu verringern: Das Sortiment nimmt nur maximal 60 Zentimeter Breite und 200 Zentimeter Höhe in Anspruch. Die HEYNER®-Wischerblätter HYBRID, SUPER FLAT PREMIUM, EXCLUSIVE und EXCLUSIVE SPEED sind mit diesem speziellen System ausgestattet.

Die HEYNER Heckscheibenwischersortimente REAR FLAT und REAR CLASSIC bieten ebenfalls entsprechende Adaptersysteme und ergänzen somit die Frontwischersortimente optimal.







http://www.heyner-pro.com



HEYNER® wird vertrieben durch die alca mobil logistics + services gmbh, einer der führenden automotiven Service-Partner für Fahrzeug-Wischerblätter, -Zubehör, -Ersatzteile, Werkzeug und Kindersitze mit Sitz in Storkow bei Berlin. Kindersitze der Marke entsprechen nicht nur höchsten Sicherheitsstandards, sondern über-zeugen unlängst auch durch ihr modernes Design: Mit drei Kindersitzen war HEYNER® unter den Nominierten des German Design Awards vertreten.

alca mobil logistics + services GmbH

lottmann pr

Marlene Drescher

Wallstraße 25a, 10179 Berlin

t: 030 2759 1262 | f: 030 2759 1263

e: m.drescher(at)lottmann-pr.de | w: www.lottmann-pr.de



Kommentare zur Pressemitteilung