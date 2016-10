/ New Media & Software

GAI NetConsult schließt Integrationspartnerschaft für pro|care ELAN mit Kewanis

Mit dem Ausbau des Partnernetzwerks für die pro|care ELAN Plattform zur Prozessautomatisierung erschließt GAI NetConsult neue Branchen.

Kewanis wird Integrationspartner für pro|care ELAN

(firmenpresse) - Berlin, 12.10.2016 - Die GAI NetConsult GmbH erweitert ihr Partnernetzwerk für die Integrationsplattform pro|care ELAN um das Berliner Unternehmen Kewanis GmbH & Co. KG. Dessen Mitarbeiter haben sich jüngst als "ELAN Certified Professional (ECP)" qualifiziert.



Prozessautomatisierung gehört zu den Top-Themen innerhalb aktueller Digitalisierungsstrategien im Markt. Mit pro|care ELAN werden gezielt Dunkelverarbeitungsprozesse bei Gesetzlichen Krankenkassen unterstützt. Neben großem Interesse von Endkunden wird pro|care ELAN zunehmend auch von Beratungs- und Integrationspartnern nachgefragt. Durch strategische Kooperationen innerhalb eines Partnernetzwerks soll pro|care ELAN künftig auch die Geschäftsprozessintegration und -automatisierung in weiteren Branchen voranbringen.



"Als Drehscheibe und Verbindungsglied zwischen einzelnen Fachanwendungen und den strategischen Backendsystemen ergänzt pro|care ELAN diese Systeme, ohne sie zu ersetzen oder zu verdrängen", sagt Wilfrid Kettler, Geschäftsführer der GAI NetConsult. "Kewanis verfügt über ein breites Erfahrungsspektrum aus Projekten mit vergleichbaren Rationalisierungs- und Automatisierungsstrategien im Logistik- und Versicherungsbereich sowie im Gesundheitswesen. Wir freuen uns, mit Kewanis einen kompetenten Integrationspartner für den weiteren erfolgreichen Einsatz von pro|care ELAN gefunden zu haben."



Die Kewanis mit Sitz in Berlin ist als Beratungsunternehmen u.a. im Bereich Portfolio- und Multiprojekt-Management tätig, wobei der Einsatzbereich vom Anforderungsmanagement beim Aufsetzen größerer Projekte, über das Krisenmanagement bereits laufender Projekte bis hin zum Qualitätsmanagement und Einführungsunterstützung von IT-Systemen reicht. Zum Kundenstamm der Kewanis gehören Behörden und Ministerien aus dem Finanzwesen ebenso wie große Dienstleister im Logistik- und Versicherungswesen - insbesondere auch aus dem Gesundheitsbereich. Weitere Informationen über Kewanis finden Sie unter www.kewanis.de.





Die GAI NetConsult ist ein mittelständisches Beratungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Schwerpunkte des Unternehmens sind Informationssicherheit und Systementwicklung.

Seit ihrer Gründung arbeitet die GAI NetConsult für Kunden aus dem Gesundheitswesen und hat sich auf die spezifischen Belange der gesetzlichen Krankenkassen und deren Umfeld (Behörden, Verbände, IT-Dienstleister) spezialisiert. Durch kundenindividuelle Wünsche an die IT-Unterstützung zur Geschäftsprozessoptimierung unterschiedlichster Fachbereiche sind eine Reihe von Fachbereichslösungen für die gesetzlichen Krankenversicherungen entstanden.

Weitere Informationen über GAI NetConsult finden Sie unter www.gai-netconsult.de.

