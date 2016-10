Ab ins Winnersemester: Mit dem internationalen Studentenausweis ISIC sparen und gewinnen

Zum Semesterstart verlost die International Student Identity Card ISIC im Rahmen eines Gewinnspiels zwei Wochen lang tolle Preise für Studierende.

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Hamburg, 12. Oktober 2016 - Das Wintersemester 2016/2017 beginnt bei ISIC traditionell mit dem ?Winnersemester?-Gewinnspiel für Studierende. Unter dem Motto ?Raus aus dem Hörsaal ? rein ins Abenteuer!? stellen die ISIC-Partner STA Travel, Alamo, Generator Hostel Berlin, FlixBus, car2go und das Heide Park Resort hochwertige Preise bereit.



Das Gewinnspiel läuft vom 13. bis zum 28. Oktober 2016. Teilnehmen können alle ISIC-Karteninhaber. Studierende, die das ?Winnersemester?-Gewinnspiel nicht verpassen möchten, aber noch keinen internationalen Studentenausweis besitzen, können diesen unter https://www.isic.de/ online bestellen oder in einer der offiziellen Ausgabestellen beantragen.



Über die International Student Identity Card (ISIC)

Die ISIC ist der einzige von der UNESCO anerkannte internationale Studentenausweis. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern erhalten Studierende mit der ISIC in 130 Ländern mehr als 42.000 Ermäßigungen, z.B. auf Reisen, Mietfahrzeuge, Eintrittspreise oder Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel. Zu den ISIC-Partnern gehören unter anderem Microsoft, Forever 21, und Panasonic. Dank exklusiver Angebote rechnet sich die ISIC häufig schon bei der ersten Verwendung: Bei DriveNow beispielsweise sparen Karteninhaber die Anmeldegebühr von 29 Euro. Die ISIC selbst kostet hingegen nur 15 Euro und ist ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig.



ISIC wurde 1953 in Kopenhagen von Studenten für Studenten ins Leben gerufen und wird seit 1968 von der Non-Profit-Organisation ISIC Association herausgegeben. Unterstützt und gefördert wird ISIC durch renommierte Institutionen, Stiftungen und Organisationen wie der ESU, der UNWTO und der WYSETC. In Deutschland wird die ISIC exklusiv von der rds Reisedienst Deutscher Studentenschaften GmbH herausgegeben und ist bundesweit in rund 350 Ausgabestellen wie Studentenwerken, Studierendenvertretungen und Reisebüros erhältlich. Mehr Informationen unter www.isic.de.





Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/6lchog



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/schule-universitaet/ab-ins-winnersemester-mit-dem-internationalen-studentenausweis-isic-sparen-und-gewinnen



=== Der Internationale Studentenausweis ISIC (International Student Identity Card) (Bild) ===



Mit dem internationalen Studentenausweis ISIC sparen Studierende bei ISIC-Partnern auf der ganzen Welt. Jetzt anmelden und Vergünstigungen genießen.



Shortlink:

http://shortpr.com/uy7vh7



Permanentlink:

http://www.themenportal.de/bilder/der-internationale-studentenausweis-isic-international-student-identity-card





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/schule-universitaet/ab-ins-winnersemester-mit-dem-internationalen-studentenausweis-isic-sparen-und-gewinnen



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ISIC ist der einzige von der UNESCO anerkannte internationale Studentenausweis. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern erhalten Studierende mit der ISIC in 130 Ländern mehr als 42.000 Ermäßigungen, z.B. auf Reisen, Mietfahrzeuge, Eintrittspreise oder Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel. Zu den ISIC-Partnern gehören unter anderem Microsoft, Forever 21, und Panasonic. Dank exklusiver Angebote rechnet sich die ISIC häufig schon bei der ersten Verwendung: Bei DriveNow beispielsweise sparen Karteninhaber die Anmeldegebühr von 29 Euro. Die ISIC selbst kostet hingegen nur 15 Euro und ist ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig.

ISIC wurde 1953 in Kopenhagen von Studenten für Studenten ins Leben gerufen und wird seit 1968 von der Non-Profit-Organisation ISIC Association herausgegeben. Unterstützt und gefördert wird ISIC durch renommierte Institutionen, Stiftungen und Organisationen wie der ESU, der UNWTO und der WYSETC. In Deutschland wird die ISIC exklusiv von der rds Reisedienst Deutscher Studentenschaften GmbH herausgegeben und ist bundesweit in rund 350 Ausgabestellen wie Studentenwerken, Studierendenvertretungen und Reisebüros erhältlich. Mehr Informationen unter www.isic.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ISIC / rds Reisedienst GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ISIC / rds Reisedienst GmbH

Maike Mojica

Grindelallee 41

20146 Hamburg

socials(at)isic.de

+49 (0)40 41464931

https://www.isic.de



Datum: 12.10.2016 - 15:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1411531

Anzahl Zeichen: 3838

Kontakt-Informationen:

Firma: ISIC / rds Reisedienst GmbH

Ansprechpartner: Maike Mojica

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 (0)40 41464931





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung