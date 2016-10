Ayurveda mit Spezialisten aus Indien im Larimar Stegersbach

Entspannende Ayurveda Behandlung

(firmenpresse) - Im Larimar Stegersbach wurde das hochspezialisierte Ayurveda-Team aus Indien um einen weiteren Therapeuten und Yoga Meister erweitert. Das heißt: Ab 27. November 2016 gibt es noch mehr Angebote mit Ayurveda-Kuren, authentischer ayurvedischer Küche und Hatha Yoga.



Das Hotel & Spa Larimar****S in Stegersbach macht sich seit Jahren einen Namen für authentische Ayurveda-Therapien mit Spezialisten aus dem indischen Kerala in Kombination mit Thermalbaden und Sauna. In der diesjährigen Ayurveda-Saison (27.11.16–21.05.17) steht erstmals ein hochspezialisiertes, fünfköpfiges Team mit Ayurveda-Arzt Dr. ind. Kukku Ramesh, zwei Yoga Meistern, Therapeuten und einem Ayurveda-Koch im Larimar in Stegersbach im Einsatz. Eine weite Reise nach Indien erübrigt sich damit für Ayurveda-Fans. Neben Ayurveda-Behandlungen und Vorträgen gibt es die Möglichkeit, bei Ayurveda-Kochkursen die Besonderheiten der ayurvedischen Ernährung zu erfahren. Etwa, wie man Gewürze und Kräuter wählt, um den Stoffwechsel zu fördern. Zwei Mal täglich Hatha-Yoga und Meditationen verstärken das physische und psychische Wohlergehen zusätzlich. Kurärztin Dr. med. Karin Grün unterstützt auf Wunsch auch mit klassischer Medizin. Ideal ist die Kombination der Ayurveda Behandlungen mit Thermalbädern im heilsamen Wasser der 4.500 m2 großen Larimar Therme und Saunawelt. Die Larimar-Therme bietet eines der umfassendsten Hotel-Wellnessangebote österreichweit. Dazu zählen ein neuer, luxuriöser Panoramabereich, drei Thermalbecken, ein Meerwasserpool, ein Süßwasser-Schwimmbecken und die Kaltwassergrotte. Fünf Saunen, darunter eine Panoramasauna mit herrlichem Ausblick, acht Ruhebereiche und Flüsterruheräume laden zum Abschalten und Regenerieren ein. Über einen kurzen Bademantelgang ist auch die Familientherme Stegersbach mit 14 Becken und Pools, neuen Saunen, Erlebnisbereichen und Ruhezonen erreichbar. Im Kristall-Energie-Raum tragen über 30.000 Kristalle aus dem Himalaya Massiv zur Entspannung und Regeneration bei.





Ayurveda Wellness zum Kennenlernen

Leistungen: 3 Ü mit den Larimar-Inklusivleistungen, 1 ayurvedische Puls-Analyse mit Gesundheitsberatung, 1 Abhyanga-Ganzkörperölmassage, 1 Kizhi-Kräuterstempelmassage, täglich Yoga – Preis p. P.: ab 639 Euro



Ayurveda Wellness Pakete auch für 2, 5, 7 oder 14 Nächte. Infos: www.larimarhotel.at/ayurveda



Ayurveda gegen Stress



Stress, Emotionen und negative Gedanken belasten immer öfter Gesundheit und Vitalität. Ayurveda ist ein wirkungsvoller Weg zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die daraus resultieren können. Massagen und Kräuteranwendungen in Verbindung mit Meditationen und Atemübungen bringen Körper und Geist zurück ins Gleichgewicht.



Ayurveda gegen Stress

Leistungen: 3 Ü mit den Larimar Inklusivleistungen, 1 ayurvedische Puls-Analyse mit Gesundheitsberatung, 1 Abhyanga & Shirodara-Ganzkörperölmassage & Stirnölguss, 1 Kizhi & Shirodara-Kräuterstempelmassage & Stirnölguss, 1 Najavarakizhi-Reisbeutelmassage, 2 Meditationen, täglich Yoga, Ayurvedische Teeauswahl im Spa & am Zimmer – Preis p. P.: ab 938 Euro



Ayurveda für jugendliche Ausstrahlung



Ausstrahlung und Schönheit sind laut Ayurveda der äußere Ausdruck der inneren Befindlichkeit. Haut, Augen und Körperhaltung spiegeln das Gleichgewicht der Lebensenergien wider. Rasayana-Kuren haben eine reinigende, verjüngende, aufbauende und harmonisierende Wirkung. Sie beleben das Körpergewebe und die Vitalfunktionen des Körpers und wirken beruhigend auf strapazierte Nerven und überbeanspruchte Organe. Eine Rasayana-Kur hilft dem Körper, Kraft zu tanken und den hohen Alltagsanforderungen mit mehr Vitalität, Gesundheit und geistiger Klarheit zu begegnen.



Ayurveda Rasayana



Leistungen: 5 Ü mit den Larimar-Inklusivleistungen, 1 ayurvedische Puls-Analyse mit Gesundheitsberatung, 3 Abhyanga-Ganzkörperölmassagen, 3 Kizhi-Kräuterstempelmassagen, 3 Shirodara-Stirnölgüsse, täglich Yoga, Ayurvedische Teeauswahl im Spa & am Zimmer – Preis p. P.: ab 1.305 Euro



Ayurveda Wellness Pakete auch für 2, 5, 7 oder 14 Nächte. Infos: www.larimarhotel.at/ayurveda



Ayurveda zum Entgiften und Entschlacken



Durch falsche Ernährung und ungesunde Lebensweise können sich Schadstoffen im Körper ansammeln, zur Vergiftung von Zellen und der Beeinträchtigung von Körperfunktionen führen. Im Rahmen einer Ayurveda Detox-Kur helfen intensive Behandlungen und ein individueller Ernährungsplan des indischen Ayurvedakochs Sudheesh, den Organismus gezielt zu entschlacken und entgiften, das Immunsystem zu stärken und das Wohlbefinden zu steigern.



Ayurveda Detox

Leistungen: 7 Ü mit den Larimar-Inklusivleistungen, 1 ayurvedische Puls-Analyse mit Gesundheitsberatung,

1 ayurvedische Abschlussuntersuchung, 6 Abhyanga-Ganzkörperölmassagen, 1 Udvartana-Pulvermassage,

3 Kizhi-Kräuterstempelmassagen, 3 Shirodara-Stirnölgüsse, 1 Virechanam-Ausleitung, 3 Detox-Bäder, Ayurvedische Teeauswahl im Spa & am Zimmer, täglich Yoga – Preis p. P.: ab 2.059 Euro



Ayurveda Wellness Pakete auch für 2, 5, 7 oder 14 Nächte. Infos: www.larimarhotel.at/ayurveda



Ayurveda zur körperlichen und geistigen Reinigung



Die Panchakarma-Kur dient der Entschlackung, Gewichtsregulierung und Energieharmonisierung. Sie ist damit die tiefgreifendste und wirksamste Methode zur körperlichen und geistigen Regeneration und Wiederherstellung des dynamischen Gleichgewichts der Bioenergien. Larimar Gastgeber Haberl kann die Panchakarma Kur aus eigener Erfahrung empfehlen: „Diese Behandlungen führen zu einer völlig neuen Wahrnehmung des Körpers. Man fühlt sich gereinigt, verjüngt, entschlackt und revitalisiert – und spürt die Einheit von Körper, Geist und Seele.“ Die kurärztliche Abklärung übernimmt die Allgemeinmedizinerin Dr. Karin Grün. Begleitet und kontrolliert wird die Kur durch den Ayurveda Arzt Dr. ind. Kukku Ramesh.



Panchakarma Kur

Leistungen: 21 Ü mit den Larimar-Inklusivleistungen, 3 ayurvedische Puls-Analysen mit Gesundheitsberatungen, 1 kurärztliche Abklärung bei Allgemeinmedizinerin Dr. med. Karin Grün, 5 Abhyanga-Ganzkörperölmassagen, 2 Udvartana-Pulvermassagen, 3 Kizhi-Kräuterstempelmassagen, 5 Shirodara-Stirnölgüsse, 3 Neerabhyanga-Lymphdrainagen, 1 Padabhyanga-Fußmassagen, 2 Marma-Energie Massagen, 1 Najavarakizhi-Reisbeutelmassage, 1 Shiroabhyanga-Kopfmassage, 2 individuelle Panchakarma Behandlungen zur inneren Reinigung, Ayurvedische Teeauswahl im Spa & am Zimmer, 7 Yoga- und Meditations-Einzeleinheiten – Preis p. P. ab 4.790 Euro



Ayurveda Wellness Pakete auch für 2, 5, 7 oder 14 Nächte. Infos: www.larimarhotel.at/ayurveda



Hatha Yoga – der Weg zur Lebensfreude



„Hatha Yoga“ strebt die Balance zwischen Körper und Geist durch physische Übungen, Atemübungen sowie Meditation an. Im Larimar lehren die beiden indischen Yoga-Meister Swami und Adula, wie die Körperstellungen dazu beitragen, die Muskeln zu kräftigen, Bänder zu dehnen, Wirbelsäule und Gelenke zu flexibilisieren. Die Yogastellungen wirken auf den ganzen Körper und fördern die Durchblutung aller inneren Organe. Das bewusste, freie und tiefe Atmen wirkt beruhigend und vitalisierend auf alle Körpersysteme. Die Meditation ist der Schlüssel für inneren Frieden, geistige Klarheit und Lebensfreude.



Hatha-Yoga-Wochen (22.–29.01.17, 05.–11.03.17, 30.04.–07.05.17)

Leistungen: 4 Übernachtungen mit den Larimar Inklusivleistungen, wahlweise leichte ayurvedische Ernährung oder gesunde Kost aus Larimar Vitalküche, täglich 2 x Yoga mit Atemübungen und Meditation mit den indischen Yoga-Meistern – Preis p. P.: ab 559 Euro



Ayurveda Wellness Pakete auch für 2, 5, 7 oder 14 Nächte. Infos: www.larimarhotel.at/ayurveda



Kommentare zur Pressemitteilung