Pressemitteilung / 11.11. – 12.11. 2016 Netzwerktreffen des Planspielverbandes SAGSAGA

Innovative Planspielmethoden für Logistik und Supply-Chain-Management – Best Practice-Vorträge und interaktive Workshops

(firmenpresse) - Datum: 11. – 12.11.2016

Ort: Fachhochschule Vorarlberg, Campus V Hochschulstraße 1, A-6850 Dornbirn (Österreich)



Die SAGSAGA ist der Planspielfachverband im deutschsprachigen Raum, der die Förderung von erfahrungsorientierten Lehr- und Lernformen zum Ziel hat.



Beim diesjährigen Netzwerktreffen der SAGSAGA steht, neben der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch, die Vielfalt von Planspielen und deren Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Supply-Chain-Management (SCM) und Logistik im Mittelpunkt.



Praxisnah und innovativ – das sind die inhaltlichen Schwerpunkte:

•SCM-Planspielmethoden für Strategisches Management und Entscheidungsfindungsprozesse

•Operative Nutzung von Planspielen in den Bereichen der Logistik und ihrer Schnittstellen

•Einsatzfelder von Planspielen im Bereich Schulung und Training für Unternehmen und in der Ausbildung an Hochschulen



Daneben wird eine Vielzahl interaktiver Workshops angeboten, in denen verschiedene Planspiele ausprobiert werden können.



Die Netzwerktreffen der SAGSAGA bieten interessierten Unternehmen, Personalentwickler/innen und Trainer/innen die Möglichkeit, die Vielfalt der Einsatzgebiete von Planspielen kennenzulernen, „live“ auszuprobieren und mit Experten aus Wissenschaft und Praxis in den Austausch zu kommen. Daneben findet eine kleine Ausstellung diverser Planspielanbieter statt.



Ausführliche Informationen zum Programm und Anmeldeformular:

http://www.sagsaga.org/index.php/aktivitaeten/veranstaltungen/82-nwt-dornbirn



Kontakt:SAGSAGA Gesellschaft für Planspiele in Deutschland, Österreich und Schweiz e.V.

Frau Birgit Zürn info(at)sagsaga.org

Schlagworte: Logistik, Supply-Chain-Management (SCM), HR, Personalführung, Veränderung, Change, Personalentwicklung, Personal, Organisationsentwicklung, Organisation, Führung, Strategisches Management, Strategie, Human Resources, Management, Planspiel, Simulation, SAGSAGA



SAGSAGA e.V.

