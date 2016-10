Neu: Der FOODSTARTUPTABLE

Das Tischlein(ent)deckdich bei Feinkost Käfer in München Schwabing

(firmenpresse) - Wie kommt das Neue in die Welt? Im Lebensmittelbereich sind es meist die Einkäufer der Handelsunternehmen, die darüber entscheiden, welche neuen Produkte ins Sortiment aufgenommen werden. Mit der Aktion FOODSTARTUPTABLE von StartinFOOD kann nun auch der Kunde selbst entscheiden, welche Produkte er in Zukunft im Regal finden will.



Und so funktioniert es: Der Food-Startup-Berater StartinFOOD startet im November eine Kooperation mit Feinkost Käfer in München. Feinkost Käfer stellt eine exklusive Fläche in seinem Delikatessen Markt an der Leopoldstraße in Schwabing zur Verfügung, auf dem sich jeden Monat ein Newcomer aus dem Food- und Beverage-Bereich präsentieren kann: der FOODSTARTUPTABLE.



Ob diese vier Wochen dazu führen, dass Käfer sich für eine Einlistung des neuen Produkts entscheidet, darüber entscheidet allein der Kunde: Bleiben die Waren des neuen Anbieters ein Ladenhüter, so erhält im nächsten Monat ein anderes Startup die Chance auf eine Listung. Findet hingegen das neue Angebot genügend Käufer bei Feinkost Käfer, erhält es durch eine Testlistung im Feinkostladen - zunächst für sechs Monate - die Chance, sich einen festen Platz im Sortiment zu sichern.



Somit ist FOODSTARTUPTABLE die Offline-Variante des modernen Crowdfundings: Nur wer genügend Unterstützer findet, beweist auch, dass er langfristig auf dem Markt eine Chance hat.



Michael Ostermair von StartinFOOD bringt es auf den Punkt: "Wir bringen Foodstartups und Kunden im Handel zusammen. Durch FOODSTARTUPTABLE erhalten innovative Foodprojekte die nötige Aufmerksamkeit, um im Regal neben vielen anderen zu bestehen und auch den Einkäufer davon zu überzeugen."







FOODSTARTUPTABLE ist ein neues Angebot an innovative Gründer im Food- und Beverage-Bereich. Michael Ostermair Foodstartupgründer und Vertriebsprofi im Food-Bereich und seit kurzem im Team von StartinFOOD.



Als Branchenpartner Food der Konferenz CrowdDialog ist StartinFOOD auch im Crowdfunding aktiv. StartinFOOD-Gründerin Christine Purnell ist sich deshalb auch sicher: "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Foodunternehmen, eine Crowdfunding-Kampage zu starten."





StartinFOOD bietet online und offline Starthilfe und Testmöglichkeiten für Food-Startups und unterstützt die Gründer durch vielfältige Beratungsangebote.



Bewerbungen für den FOODSTARTUPTABLE werden ab sofort über die Seite www.foodstartuptable.de entgegengenommen.



StartinFOOD unterstützt seit März 2016 Gründer und Startups im Bereich Food und Beverage mit Beratungsleistungen. Schwerpunkt sind die Bereiche Crowdfunding und Vertrieb. Neben den Gründern Christine Purnell und Walther Bruckschen - beides Gründungsberater mit langjähriger Erfahrung unter anderem im Schwerpunkt Finanzierung - verstärkt seit Oktober 2016 Michael Ostermair als Vertriebsprofi im Foodbereich das StartinFOOD-Team. Gemeinsam wurde der FOODSTARTUPTABLE entwickelt, das Sprungbrett für junge Food- und Beveragestartups in den Handel.





