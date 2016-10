ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 12. Oktober 2016

(ots) -

Woche 45/16

Sonntag, 06.11.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen

beachten:



17.30Wohlstand für alle?

Die Brückenbauer um 17.30 Uhr - entfällt!



18.00Wie fair sind unsere Löhne?

Der große Gehalts-Check

Deutschland 2015

Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser um

18.00 Uhr - entfällt!



18.45ZDFzeit

Wie korrupt ist Deutschland?

Der große Check

Deutschland 2016

Die Abriss-Profis - Einsatz für das Spreng-Team um 18.45 Uhr -

entfällt!



19.40heute-show



20.15Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland



21.00Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier

Deutschland 2014



21.45Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg

Deutschland 2014



22.30Tatort Wohnzimmer

Einsatz für die Einbruchsermittler

Deutschland 2016



23.10Frankfurt - Bahnhofsviertel

Rotlichtbezirk und Hipstermeile

Deutschland 2015



23.45Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?

Endstation Davidwache um 23.45 Uhr - entfällt!



0.30Szene Deutschland - Unter Junkies

mit Sascha Bisley



1.15Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn

Deutschland 2013



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Woche 45/16

Freitag, 11.11.



Bitte Programmänderungen beachten:



19.30Skandal! Große Affären in Deutschland

Der Fall Guillaume (1974)

Deutschland 2016

Skandal! Große Affären in Deutschland - Der Fall Biermann um 19.30

Uhr - entfällt!



20.15Skandal! Große Affären in Deutschland

Der verkaufte Fußball

Deutschland 2016

Skandal! Große Affären in Deutschland - Der Fall Kachelmann um 20.15

Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_______________________________________________________________



Woche 46/16



Donnerstag, 17.11.



Bitte Programmänderungen beachten:



1.15Skandal! Große Affären in Deutschland

Der verkaufte Fußball

Deutschland 2016

Skandal! Große Affären in Deutschland - Der Fall Kachelmann um 01.15

Uhr - entfällt!



2.45Skandal! Politische Affären in Deutschland

Der Fall Guttenberg (2011)

Deutschland 2015

Skandal! Große Affären in Deutschland - Der Fall Biermann um 02.45

Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

____________________________________________________________________



Freitag, 18.11.



Bitte Programmänderung beachten:



7.00Skandal! Große Affären in Deutschland

Der Fall Nitribitt (1957)

Deutschland 2016

Skandal! Große Affären in Deutschland - Der Fall Kachelmann um 07.00

Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)









Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDFinfo

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 15:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1411548

Anzahl Zeichen: 3279

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDFinfo

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung