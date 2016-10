Roboter werden bald unsere Hochhäuser bauen - Venture Capital Experte Sven Donhuysen

(ots) - Immobilien: Was vor wenigen Jahren noch wie

Science-Fiction klang, ist heute in den Vorstandsetagen der größten

Immobilien-Baugesellschaften angekommen. Sven Donhuysen sieht Chancen

für Venture-Kapitalgeber, aber auch Risiken für die Beschäftigung.



"Gesundheitsschädliche, gefährliche und körperlich hoch belastende

Tätigkeiten am Bau müssen sinnhafter Weise von Robotern erledigt

werden, wie es in der Automobilindustrie der Fall ist", so Sven

Donhuysen. "Diese Entwicklung findet jetzt auch beim Bau von Büro-

und Wohn-Hochhäusern erste Anwendung".



So sagt am 27.9.16 Alison Carnwath, Chairperson von Land

Securities, einem Londoner Bauunternehmen mit Börsenkapitalisierung

von über acht Milliarden englischen Pfund der Tageszeitung The

Telegraph, das schon sehr bald Immobilien-Bauprojekte in der City of

London eher von Robotern als von Menschen gebaut werden könnten. "Wir

bewegen uns ins Zeitalter der Roboter" wird Carnwath von The

Telegraph zitiert. Cranwath sei selber von den Fortschritten der

Roboter-Technologie in der Bauwirtschaft überrascht.



"Die USA sind hier Europa weit voraus" weiß Sven Donhuysen, der

Wachstumsunternehmen im so genannten "Property-Tech" analysiert.

"Will man heute in Deutschland wissen welche Art Unternehmen morgen

extreme Nachfrage haben werden, so lohnt sich der Blick über den

großen Teich".



"Der Produktivitätsgewinn im Hochbau wird durch den Einsatz von

Robotern enorm sein", so Sven Donhuysen. "Dies wird die Bewertung von

Unternehmen, die mit skalierbaren Produkten in der Roboterisierung

der Bauwirtschaft tätig sind, überproportional treiben."



Alison Carnwath bestätigt dies gegenüber The Telegraph; sie meint,

dass sie noch vor fünf Jahren gelächelt hätte, wenn ihr jemand gesagt

hätte das Roboter bald die Hochhäuser der City of London bauen

würden. Heute, so meint sie, wären wir von diesem Zeitpunkt nicht



mehr weit entfernt.







Original-Content von: Megadon AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Megadon AG

