Auf Basis fundierter Materialkenntnisse und chemischer Fachkenntnisse, vertreibt MAKRO IDENT beständige Laboretiketten, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und Beständigkeit auszeichnen.

Laborproben-Kennzeichnung: Nie wieder eine Probe verlieren

(firmenpresse) - MAKRO IDENT stellt die bekannten und beliebten Laborproben-Kennzeichnungslösungen vor, die in führenden Laboren auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Die Laboretiketten von MAKRO IDENT sind speziell für den Laborbereich von Brady entwickelt worden. Die Materialien lassen sich schnell und einfach anbringen und sind genau auf die jeweiligen Anwendungsbereiche im Labor, für Temperaturen von 120°C bix minus 196°C entwickelt worden, mit einer entsprechend benötigten Chemikalien- und Lösungsmittelresistenz.



Die Etiketten passen auf Ampullen, Objektträger, PCR-Röhrchen, Eppendorf-Röhrchen, Mikrotiterplatten, Halme, Petrischalen und andere Laborgefäße. Die aufgedruckte Schrift oder Barcode mittels Thermotransferdrucker bleibt auch bei der Verarbeitung der Laborprobe und bei langer Lagerung sehr gut lesbar. Die Laboretiketten können daher für extreme Bedingungen verwendet werden, auch bei der Verarbeitung in Autoklaven und Heißwasserbädern.



Zur Kennzeichnung von Kryoproben (z.B. Röhrchen / Tubes) die entweder bei Raumtemperatur oder teils gefrorenem Zustand gekennzeichnet werden müssen, gibt es die Materialien B-490 für ebene Oberflächen und B-492 für runde Oberflächen wie z.B. PCR-Röhrchen. Diese Materialien halten Hitze, Chemikalien und Tiefsttemperaturen bis minus 196°C aus. Ebenso für die Lagerung in Stickstoff können Etiketten vom Material B-461 eingesetzt werden. Dieses Material ist allerdings nur bei Raumtemperaturen aufzukleben und ist auch per Hand beschriftbar.



Für das Kennzeichnen von kleinen oder konischen Gefäßen eignet sich das Material B-499 perfekt. Das dickere Material aus Nylongewebe ist äußerst flexibel und lässt sich problemlos um gewölbte Probenbehälter wickeln. Das bleibt auch bei Anwendungen in Autoklaven oder Gefrierschränken noch haften.



Die StainerBondz Etiketten mit der Materialnummer B-481 wurden speziell für die Kennzeichnung von Objektträgern entwickelt. Sie sind beständig gegen die aggressiven Chemikalien, die beim Anfärben von Objektträgern verwendet werden. Sie überzeugen bei der Hämatoxylin-Eosin-Färbung durch ausgezeichnete Ergebnisse und bieten hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, die häufig in Laboren verwendet werden. StainerBondz Etiketten sind beständig bei Temperaturen bis minus 80°C und 120°C bei Autoklaven.





Auch für die Kennzeichnung von Gewebekassetten (Einbettkassetten) findet sich bei MAKRO IDENT das passende Material. B-482 wurde speziell für die Kennzeichnung von Gewebeproben entwickelt. Mit dem Etikettenfixiersystem BSP31 werden diese Etiketten nach dem Bedrucken genau auf die Einbettkassette fixiert, so dass die Etiketten auch die nächsten 20 Jahre mindestens noch nachverfolgbar sind.



MAKRO IDENT verfügt neben den verschiedenen Laboretiketten auch über die passenden Etikettendrucker, die im Labor eingesetzt werden. Dazu gehören tragbare Etikettendrucker und PC-Drucker im Thermotransferdruck-Verfahren, damit die Schriften und Barcodes auch nach langer Lagerung oder in feuchten Umgebungen lange lesbar sind.



Mit den Brady Etikettendruckern können professionelle, hoch spezialisierte Laboretiketten - bei Bedarf auch direkt vor Ort - gedruckt werden. Im Lieferumfang ist meist die bekannte Etiketten-Software LabelMark STD oder PRO enthalten, die bereits Etikettenformate aller erhältlichen Brady-Etiketten beinhaltet. Somit entfällt das lästige Erstellen eines Etikettenformats, was doch sehr zeitaufwendig ist. Die Integration in ein Laborinformations- und Management-System (LIMS) ist mit bestimmten Brady-Druckern möglich.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MAKRO IDENT - Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

? Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

? Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

? Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



