Für den Laboreinsatz: Labor-Etikettendrucker BMP51

Zuverlässig und schnell Etiketten bedrucken im Labor: das verwirklicht der Labor-Etikettendrucker BMP51 von Brady und bedruckt beständige Endlos- und vorgestanzte Laboretiketten mühelos.

(firmenpresse) - Der Brady BMP51 Labor-Etikettendrucker ist ein kompakter und vielseitiger Drucker, der einerseits als tragbares Gerät (stand-alone) zu nutzen ist und andererseits auch über die integrierte USB-Schnittstelle auch an einem PC stationär eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang enthalten sind ein Li-Ion-Akku - für den portablen Einsatz - sowie ein USB-Anschlusskabel und EU-Netzteil für den Einsatz am PC.



Der Brady Labor-Etikettendrucker BMP51 ist ein Thermotransferdrucker mit einem 300dpi-Druckkopf für das Drucken von kontrastreichen Schriften und Barcodes. Dieser Drucker eignet sich für Labore, die bis zu 500 Etiketten pro Tag ein oder mehrere verschiedene Etikettenformate bedrucken wollen mit einer Maximalbreite bis zu 38,10 mm.



Verarbeiten kann der BMP51 Labordrucker die Brady Endlosetiketten und vorgestanzten Etiketten. Zum Schneiden der Endlosetiketten ist eine Schneidevorrichtung im Drucker integriert. Die vorgestanzten Etiketten sind in Standardformaten für Ampullen, Zentrifugen und PCR-Röhrchen, Eppendorf-Röhrchen, Objektträger, Halme, konische Gefäße, Gewebekassetten und andere Laborgefäße erhältlich.



Verfügbar sind beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT die gesamten Druckerpakete, wie das LABOR Starter-Set BMP51 mit tragbarem Hartschalenkoffer zum Schutz des Druckers. Dieses Starter-Set kann für den tragbaren und den stationären Einsatz am PC verwendet werden, da es mit einem Li-Ion-Akku + Ladekabel und der Etiketten-Software LabelMark 6.0 STD für den PC-Betrieb ausgestattet ist. Integriert sind bereits 3 Etikettenkassetten für den Einsatz im Labor.



Den Drucker gibt es auch ausschließlich für den tragbaren Betrieb ohne Etiketten-Software (BMP51-EU) sowie wie ausschließlich für die Nutzung am PC mit Etiketten-Software LabelMark 6.0 STD (BMP-EU-LM). Es gibt weitere Optionen für die Vernetzung des BMP51 Labor-Etikettendruckers, so dass Laboretiketten schnell und leicht von mehreren PCs auf einem BMP51 gedruckt werden können.





Für den BMP51 Labor-Etikettendrucker hat MAKRO IDENT neben Druckermodellen, Sets und Zubehör auch alle Brady-Materialien für diesen Drucker im Sortiment. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Materialien für die verschiedensten Temperaturbereiche (120°C bis -196°C) in unterschiedlichen Größen für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Petrischalen, Halme usw.



Es gibt selbstlaminierende Etiketten (B-427 + B-461) für PCR- und Eppendorf-Röhrchen, ebenso die bekannten StainerBondz Etiketten für Objektträger, die gegen Xylen und andere aggressiven Chemikalien beständig sind. FreezerBondz Etiketten sind ebenfalls erhältlich und bis zu 196°C Grad einsetzbar und auf teilweise gefrorene Flächen aufklebbar. Wiederablösbare Vinyletiketten hat MAKRO IDENT ebenso im Sortiment, wie Nylonetiketten B-499, Polyesteretiketten B-488 und B-482, und auch Polypropylenetiketten mit einer hohen Abrieb- und Wischfestigkeit.



MAKRO IDENT - Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

? Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

? Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

? Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



