MDESIGN Wissensupdate: 4 neue Termine für das Fachseminar „FKM-Richtlinie – Festigkeitsnachweis von Maschinenbauteilen“ im November 2016

(firmenpresse) - Bochum, 12. Oktober 2016 – In Kooperation mit der DIN-Akademie im Beuth Verlag bieten wir im November 2016 vier Termine für das Fachseminar „FKM-Richtlinie – Festigkeitsnachweis von Maschinenbauteilen“ an. Los geht´s am 2. November 2016 in Hannover.



Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die grundlegende Methodik zur Berechnung und Auslegung von Maschinenbauteilen nach FKM-Richtlinie zu vermitteln. Sie werden in die Lage versetzt, sowohl einen statischen Festigkeitsnachweis als auch einen Ermüdungsfestigkeitsnachweis mit örtlichen Spannungen und Nennspannungen durchzuführen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Spannungen an komplexen Strukturen präzise bewerten und wie Schweißnähte optimal dimensioniert und berechnet werden.



Das Fachseminar richtet sich Ingenieure und Fachkräfte aus der Produktentwicklung, vor allem aus den Bereichen Entwicklung, Konstruktion und Berechnung. Auch Dozenten von Bildungseinrichtungen und Fachleute aus Forschungseinrichtungen sowie Prüfunternehmen können ihren Wissensstand aktualisieren und erweitern



Die weiteren Termine im Überblick:

- 3. November 2016 Bochum

- 8. November 2016 München

- 9. November 2016 Stuttgart



Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter http://www.mdesign.de/fileadmin/templates/downloads/service/MDESIGN_Wissensupdate_FKM_11-2016.pdf.







