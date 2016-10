Zahngesund in den Herbst: Detox für die Zähne

Die Wiesn - des Münchner 5. Jahreszeit - ist vorbei. Für viele Münchner sicher die Schönste im ganzen Jahr. Aber jetzt drückt das schlechte Gewissen… Alkohol, Tabak, gebrannte Mandeln, glasierte Früchte, Zuckerwatte, die Schweinshaxn… etc. alles eine Gaumenfreude aber ein blanker Horror für unsere Zähne und das Zahnfleisch…

Wie die Mundflora und die Zähne wieder auf Vordermann gebracht werden können, verraten die Zahnärzte der Praxisgemeinschaft Dr. Pink und Dr. Lutzenberger im folgenden Artikel.

Zahnpflege

(firmenpresse) - Detox-Kur für die Zähne



Auch Zähne und Zahnfleisch brauchen öfters mal eine besondere Pflege. Zweimal jährlich ist eine professionelle Zahnreinigung ein absoluter Pflichttermin. Hier werden hartnäckige Zahnbeläge entfernt, die häufig der Ursprung von bakteriellen Entzündung sind. Zusätzlich werden Zahnfleischtaschen entdeckt und ggf. gereinigt, Schwachstellen im Mund erkannt, die behoben werden können, ehe größerer Schaden entsteht. Ebenso gibt es wichtige Tipps zur richtigen Zahnpflege.

Zusätzlich können unsere Zähne mit besonderen Zahnpflege-Produkten zu Hause auf Vordermann gebracht werden, die entweder das zahnmedizinische Fachpersonal empfehlen oder in der Apotheke zu erwerben sind. Pasten wie Tooth Mousse werden auf die Zähne aufgetragen und verbleiben im Mund. Sie führen den Zähnen Calcium und Phosphate zu und machen die Zähne wieder geschmeidig und glatt. Fluoridhaltige Zahncremes härten den Zahnschmelz und machen die Zähne widerstandsfähiger. Sind Zähne und Zahnfleisch besonders angegriffen, kann für kurze Zeit mit einer antibakteriellen Spülung wie z.B. mit einer Chlorhexamed-Spülung gearbeitet werden. Diese reduziert die Bakterienzahl in der Mundhöhle und hemmt Zahnfleischentzündungen. Dieselbe ist jedoch verschreibungspflichtig und sollte nur in Rücksprache mit Ihrem Zahnarzt verwendet werden.



Die optimale Zahnpflege zu Hause



Essentiell ist immer - aber vor allem während der Wiesn - eine gründliche und nachhaltige Zahnpflege zu Hause. Im Bereich der Zahnputztechnik hat sich in den letzten Jahren viel getan. Es gibt großartige elektrische Zahnbürsten, die unsere Zähne perfekt reinigen können, bei falscher Putztechnik jedoch das Zahnfleisch regelrecht „weg-putzen“. Bestandteil einer professionellen Zahnreinigung in der Praxis Dr. Pink & Dr. Lutzenberger ist auch und vor allem deswegen die Erläuterung der optimalen Putztechnik.

Von enorm großer Bedeutung ist die stets unterschätze Zahnseide! Ohne die Verwendung von Zahnseide bleiben 40% des Zahnraumes ungeputzt! Essensreste die zwischen den Zahnräumen längere Zeit verweilen, können chronische Zahnfleischentzündungen und Karies hervorrufen. Auch der Einsatz eines Zungenreinigers zählt heutzutage zum absoluten Muss. Auf der Zunge tummeln sich tausende von Bakterien. Viele sind wichtig und stabilisieren den pH-Wert im Mund, einige sind jedoch schädlich für unsere Mundflora. Bei regelmäßiger Verwendung eines Zungenreinigers kann das Risiko an Parodontitis (chronische Zahnfleischerkrankung) zu erkranken, enorm gesenkt werden.



Um eine perfekte Zahnpflege zu Hause abzurunden, empfehlen die Zahnärzte Dr. Pink & Dr. Lutzenberger ebenso die tägliche Anwendung von Mundspülungen. Welche Zahnspülung die richtige ist, hängt von den individuellen Anforderungen ab. Es gibt antibakterielle Spülungen bei Zahnfleischproblemen, milde Spülungen für den prophylaktischen Gebrauch, Kinder-Mundspülungen, Spülungen zur Senkung de Mundgeruchs….Eine Beratung beim Zahnarzt ist auch hier empfehlenswert.

Generell ist zu beachten, dass das perfekte Timing für die Mundhygiene zu Hausen, ca. 30 Minuten nach dem Essen ist. Direkt nach dem Essen sollte lediglich der Mund mit Wasser gespült werden, damit sich der pH-Wert im Mund neutralisieren kann. Wenn das geschehen ist, macht das Zähneputzen richtig Sinn!



Die richtige Ernährung macht’s!



Nicht nur süße, sondern auch saure Lebensmittel sind schlecht für die Zähne. Während Süßes ein gefundenes Fressen für Kariesbakterien ist, greift Saures den schützenden Zahnschmelz direkt an. Das wiederum hat die Erosion der Zahnsubstanz zur Folge, und Bakterien haben ein noch leichteres Spiel. Süßes und Saures sollte deswegen in Maßen und wenn, dann direkt nach einer Mahlzeit verzehrt werden. Danach mit Wasser spülen und erst nach 30 Minuten ordentlich putzen.

Wer seinen Zähnen etwas Gutes tun will, sollte reichlich ungesüßte Milchprodukte essen. Sie liefern Kalzium, das den Zahnschmelz stärkt. Besonders geeignet ist Käse, er haftet lange an den Zähnen und überzieht sie mit einer kalziumhaltigen Schutzschicht, die Säure neutralisiert. Reinigend und kräftigend wirken faserreiche Lebensmittel wie Vollkornbrot und Gemüse und alles andere, das intensiv gekaut werden muss.



Knabbern und Naschen zwischendrin machen nicht nur dick, sondern bringt die Zähne in Dauerstress. Zähne brauchen eine mehrstündige Pause damit der Speichel wieder seine volle Wirkung entfalten kann. Er umspült die Zähne und reinigt sie von Essensresten, neutralisiert Säuren und versorgt den Zahnschmelz mit stärkenden Mineralien

Ein absoluter Geheimtipp: Viel Wasser trinken! Mundtrockenheit ist eines der größten Risiken für Entzündungen und Karies. Ist die Mundflora ausgetrocknet und es kann nur wenig Speichel gebildet werden, entsteht deutlich mehr Belag auf den Zähnen und der Zunge, viel Platz für Bakterien, die Entzündungen hervorrufen können. Der Verzehr von täglich mindestens 2-3 Liter Wasser ist auch deswegen unbedingt angeraten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.max34.de/entgiftung-der-zaehne/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Zahnarztpraxis Dr. Jürgen Pink & Dr. Lutzenberger befindet sich im Herzen von München in der Maximilianstrasse 34. Seit 2005 niedergelassener Arzt, zählt Dr. Jürgen Pink laut der TZ München 2010 und 2011 zu den Top Zahnärzten Münchens. Durch eine zusätzliche Zertifizierung im Fachbereich Implantologie und eine Zusatzausbildung im Fachbereich Parodontologie ist Dr. Pink in der Lage modernste und schonende Techniken der Zahnheilkunde erfolgreich und nachhaltig anzuwenden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Zahnarztpraxis Dr. Pink

Leseranfragen:

Zahnärztliche Praxisgemeinschaft Dr. Jürgen Pink & Dr. Martina Lutzenberger

Maximilianstrasse 34

80539 München

Tel: +49 (0) 89-22 25 03

E-Mail: info(at)max34.de

Web: https://www.max34.de

Datum: 12.10.2016 - 16:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1411564

Anzahl Zeichen: 5597

Kontakt-Informationen:

Firma: Zahnarztpraxis Dr. Pink

Ansprechpartner: Jürgen Pink

Stadt: München

Telefon: 089222503



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung