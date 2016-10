BiBaP Beatmungsintensivpflege und ambulante Pflege GmbH

(firmenpresse) - Die BiBaP Beatmungsintensivpflege (http://www.intensivbeatmung.de/) und ambulante Pflege GmbH bietet eine umfassende, professionelle Beatmungsintensivpflege und ambulante Pflege im häuslichen Umfeld. Die Beatmungsintensivpflege wird auch als Beatmungspflege, häusliche Intensivpflege, 1-zu-1-Versorgung, ambulante Intensivpflege (http://www.intensivbeatmung.de/leistungen/beatmungsintensive-pflege/) oder 24-Stunden-Pflege bezeichnet. Diese Form der Pflege wird in Anspruch genommen, um Patienten, die beatmet werden müssen, bei der Verlegung aus dem klinischen Bereich in das häusliche Umfeld zu unterstützen. Bei dem häuslichen Umfeld kann es sich um das eigene Haus, die eigene Wohnung, ein Pflegeheim oder eine Einrichtung des betreuten Wohnens handeln. Die Pflegefachkräfte von BiBaP (http://www.intensivbeatmung.de/mitarbeiter/) Beatmungsintensivpflege und ambulante Pflege GmbH erbringen dabei unterschiedliche Dienstleistungen, wie beispielsweise die nächtliche Versorgung, die Behandlungspflege nach SGB V und die Grundpflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz SGB XI. Hinzu kommen Beratung und Hilfe, Stomaversorgung sowie eine 24-Stunden-Betreuung.



Neben der eigentlichen Pflege werden noch weitere Dienstleistungen erbracht, wie zum Beispiel die Kommunikation mit Kostenträgern, die Erstellung von Anträgen zur Pflegeeinstufung sowie die hauswirtschaftliche Versorgung. Die Koordination von und Zusammenarbeit mit weiteren Dienstleistern ist ebenfalls möglich. Dazu können beispielsweise Ergotherapeuten, Fußpflegespezialisten und Fahrdienste gehören. Zu den weiteren Diensten, die häufig in Kombination mit der Beatmungsintensivpflege und ambulanten Pflege in Anspruch genommen werden, zählen unter anderem Logopäden, Mahlzeitendienste sowie Physiotherapeuten.





BiBaP Beatmungsintensivpflege und ambulante Pflege GmbH ist ein Unternehmen, das als Leistungserbringer im Bereich der häuslichen Intensivpflege tätig ist. Der Firmensitz der BiBaP Beatmungsintensivpflege und ambulante Pflege GmbH liegt in der Altessener Straße, in Essen. Angelika Weiz und Carmen Schwermer sind geschäftsführende Gesellschafter des Betriebs. Susanne Dölle ist für die Sachbearbeitung zuständig.

