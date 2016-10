Flammenzauber auf Guss gebettet: Feuerschale im Großformat bringt den Garten zum Strahlen

Viel Platz für Lagerfeuerromantik

AusgefalleneÄsthetik und raffinierte Geometrie

(firmenpresse) - Hätte ein Lagerfeuer die Wahl, wo es sich platzieren könnte, dann wäre sie spätestens jetzt gefallen. Das ostfriesische Traditionsunternehmen LEDA hat mit der "Feuerschale XL" einen Ort geschaffen, der dem faszinierenden Antlitz lodernder Flammen vollends gerecht wird.



Die stattliche Schale ist aus mattem, schwarzem Gusseisen gefertigt. Guss bietet Gestaltungsmöglichkeiten, die anderen Werkstoffen verwehrt bleiben. Feinste Konturen und ausgefallene Designs, abgerundet durch eine besondere Haptik sind die charakteristischen Merkmale. Gusseisen ist absolut hitzebeständig, formstabil und hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Es ist trotz dieser massiven Kraft zurückhaltend und verleiht der Schale - mit oder ohne Feuer - ein ästhetisches Understatement. Die raffiniert angeordneten Facetten brechen den Lichtschein. Rauten und Dreiecke sorgen für faszinierende Effekte. Form, Farbe und Material spielen hier spektakulär zusammen.



Viel Platz für Lagerfeuerromantik



Über 70 Zentimeter beträgt der Durchmesser. Es gibt also jede Menge Platz für Holzscheite, die den Garten zum Leuchten bringen. So werden auch kühle Abende wieder angenehm warm und gemütlich. Und mit einem Gewicht von 27 kg steht sie vollkommen stabil und sicher. Geliefert wird die Feuerschale in fünf einzelnen Elementen, die ganz einfach zusammenzusetzen sind.



Die Designer von LEDA haben dem Feuer einen Thron geschaffen, auf dem sich die Flammen so wohlfühlen, dass sie mit voller Eleganz erstrahlen. So können sich alle zurücklehnen, die Wärme genießen und dem Moment hingeben.



Weitere Informationen unter www.leda.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.leda.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

LEDA Werk GmbH & Co. KG - Viele Kompetenzen aus einem Guss



Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.



LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.



Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LEDA Werk GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Anja Steenweg

Groninger Str. 10

26789 Leer

info(at)www.leda.de

+49 (0)491 60 99 0

http://www.leda.de



Datum: 12.10.2016 - 16:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1411569

Anzahl Zeichen: 1713

Kontakt-Informationen:

Firma: LEDA Werk GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Anja Steenweg

Stadt: Leer

Telefon: +49 (0)491 60 99 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung