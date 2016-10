Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zu Gast bei ELTERN im Dialog in Berlin: "Eine perfekte Familie ist die unperfekte Familie" (FOTO)

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig war gestern Abend zu

Gast bei ELTERN im Dialog. Die Zeitschrift ELTERN feierte ihr 50.

Jubiläum und hatte aus diesem Anlass in die Königliche

Porzellanmanufaktur in Berlin eingeladen. Auf dem Podium sprach

ELTERN-Chefredakteurin Marie-Luise Lewicki mit Manuela Schwesig

darüber, wie ein gutes Familienleben in Deutschland heute und in

Zukunft aussieht.



"Zeit mit der Familie zu verbringen ohne berufliche oder private

Verpflichtungen ist für mich das Schönste und Wichtigste, der

einfache, schlichte Familienalltag," verriet die Ministerin. Den

normalen Alltagswahnsinn kennt Schwesig jedoch wie alle berufstätigen

Mütter: "Mit dem Glück ist oft der Stress verbunden und dieser Spagat

lässt sich nicht auflösen. Aber neben finanzieller Unterstützung

brauchen wir mehr gesellschaftliche Akzeptanz, wenn man sein Kind in

die Kita gibt." In der gesellschaftlichen Debatte würden Frauen da

sehr schnell in Schubladen gesteckt: "Statt sich und andere Familien

zu vergleichen und einander zu bewerten, wünsche ich mir mehr

Offenheit für die individuelle Art und Weise, in der Mütter und Väter

ihr Familienleben gestalten."



Nach dem Grund gefragt, warum junge Eltern heute oft so gestresst

sind, plädierte die Bundesfamilienministerin für mehr Bereitschaft zu

weniger Perfektionismus: "Die Eltern heute haben häufig den Anspruch,

dass alles perfekt laufen muss und setzen sich damit enorm unter

Druck. Aber wer sagt eigentlich, dass nichts schief gehen darf und

man immer gut gelaunt sein muss? Die perfekte Familie ist doch die

unperfekte Familie!"



Druck erzeuge auch, wenn in Deutschland immer über Wahlfreiheit

zwischen Beruf und Familie debattiert werde, als gäbe es nur ein

Entweder/Oder: "Warum muss ich mich zwischen Beruf und Familie

entscheiden? Warum geht nicht beides?" Das fragten sich Mütter und



zunehmend auch Väter. "Sie wollen beides, aber nicht mehr in Vollzeit

arbeiten. Es muss möglich sein, Arbeitszeit zu reduzieren ohne

Nachteil für die teilzeittätigen Eltern". Dazu sei ein neues

Bewusstsein nötig: "Unsere Arbeitswelt ist noch sehr starr, verlangt

ständige Präsenz der Arbeitnehmer." Ziel der Familienpolitik müsse es

sein, das zu durchbrechen und auch andere Modelle als das

herkömmliche zu unterstützen. "Zudem muss die Lohnlücke zwischen den

Gehältern von Männern und Frauen geschlossen werden," so die

Bundesministerin weiter, "damit nicht immer die Frauen diejenigen

sind, die beruflich zurückstecken."



Insgesamt sei dies auch eine Generationenfrage, die Väter von

heute müssten ihren Kindern neue Familienmodelle vorleben. Die

Politik wolle das durch die von Ministerin Schwesig vorgeschlagene

Familienarbeitszeit, die mehr Gerechtigkeit in den Familien schaffen

soll, unterstützen. Außerdem solle es bald mehr Unterstützung für

Alleinerziehende geben, durch die Senkung des steuerlichen

Entlastungsbetrags und die Zahlung des Unterhaltsvorschusses bis zum

18. Lebensjahr eines Kindes. "Für die Zukunft brauchen wir ein

Steuerrecht, das Familien begünstigt. Dort, wo Kinder sind, muss die

steuerliche Entlastung greifen", sagte die Ministerin. Anders als die

Koalitionspartner von der Union, sei sie auch für eine Abschaffung

des Ehegattensplittings, das nur Verheiratete begünstigt - allerdings

mit Vertrauensschutz für alle Paare, die heute davon profitieren.







