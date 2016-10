ABDA-Präsident Schmidt fordert Apothekerschaft auf, Patienten Orientierung zu geben / Deutscher Apothekertag (FOTO)

(ots) -

Mit Mut, Offenheit und Verantwortungsbewusstsein können die

Apothekerinnen und Apotheker Millionen Menschen in einer zunehmend

verunsicherten Gesellschaft Orientierung geben und dadurch Vertrauen

gewinnen. Mit diesem Aufruf an seine 60.000 Kolleginnen und Kollegen

eröffnete heute Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA -

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, den diesjährigen

Deutschen Apothekertag in München: "Millionen Menschen brauchen,

suchen und schätzen unsere Arbeit. Sie vertrauen uns. Das ist der

einzig verlässliche Maßstab für gesellschaftliche Wertschätzung. Nur

daran sollten wir uns messen. Und solange wir dieses Vertrauen

genießen, macht es einen Unterschied, was wir sagen und was wir tun."

Berufspolitische Debatten dürften deshalb die gesamtgesellschaftliche

Perspektive nicht ignorieren, so Schmidt.



Die Debatte um teure Medikamente nahm der ABDA-Präsident als

Beispiel für eine sinnvolle gesellschaftliche Bewertung durch

Apotheker: "Neue Arzneimittel sind teure Arzneimittel, diese

Botschaft ist in der öffentlichen Meinung weit verbreitet. Aber bei

aller Berechtigung der Frage, ob und wie ein Preis gerechtfertigt

werden kann, darf das Arzneimittel selbst niemals auf seinen

Kostenaspekt reduziert werden." Schmidt sagte: "Gute Arzneimittel

entsprechen in idealer Weise dem Anforderungsprofil von Patienten an

eine schnelle, nebenwirkungsarme und sichere Therapie. Sie sind

alltagstauglich, sozial akzeptiert und verbessern die

Lebensqualität." In Richtung Politik fügte er hinzu: "Eine gute

Arzneimittelpolitik hat nicht nur Wirtschaftlichkeit im Blick,

sondern auch Innovationskraft und Versorgungssicherheit. Eine gute

Arzneimittelpolitik stabilisiert eine sichere, konstante Versorgung

und beugt Lieferengpässen wirksam vor."



Zum Hintergrund: Vom 12. bis 14. Oktober 2016 findet der Deutsche



Apothekertag 2016 in der Messe München statt. Rund 300 Delegierte aus

jeweils 17 Apothekerkammern und -verbänden diskutieren und

beschließen in der Hauptversammlung die zukünftigen Positionen ihres

Berufsstandes.



Mehr Details unter www.abda.de/service/termine/apothekertag-2016/







Pressekontakt:

Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse(at)abda.de

Christian Splett, Pressereferent, 040 40004-137, c.splett(at)abda.de



Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände friedemann-schmidt-dat-2016-quelle-abda-magerstae

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 15:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1411573

Anzahl Zeichen: 2683

Kontakt-Informationen:

Firma: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände friedemann-schmidt-dat-2016-quelle-abda-magerstae

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 9 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung