Blackfridaysale.de besitzt Rechte an Marke "Black Friday"

(firmenpresse) - Blackfridaysale.de, der führende Plattformanbieter der beliebten Verkaufsveranstaltung "Black Friday" in Deutschland, hat sich die notwendigen Markennutzungsrechte gesichert. Dadurch ist es allein diesem Unternehmen und dessen Kunden erlaubt, die Wortmarke "Black Friday" am deutschen Markt zu verwenden.



Der "Black Friday" ist durch die letztjährigen Veranstaltungen von Blackfridaysale.de bereits am deutschen Markt etabliert. Der Aktionstag am letzten Freitag im November, in diesem Jahr am 25. November 2016, läutet in Deutschland das Weihnachtsgeschäft ein. Durch deutliche Preisreduktionen von Onlinehändlern werden Umsätze von rund 1 Mrd. Euro erzielt. "Als in Deutschland führender Plattformanbieter ist es für uns unabdingbar, auch umfassenden Markenschutz zu besitzen", erklärt Konrad Kreid, Initiator von Blackfridaysale.de. "Wir haben deshalb die exklusiven Rechte zur Nutzung der deutschen Wortmarke "Black Friday" erworben. So dürfen wir und alle unsere Kunden den Begriff "Black Friday" für die Bewerbung der Rabattaktion verwenden."



Im letzten Jahr besuchten rund 4,5 Millionen Besucher die Seite von Blackfridaysale.de, auf der hunderte Top Händler Rabatte von bis zu 90 Prozent gewähren. Diesmal wird mit einer weiteren deutlichen Steigerung auf rund 6 Millionen Endkunden gerechnet. "Alleine schon aus diesem Grund ist es für uns und unsere Partnerunternehmen wichtig, auch markenrechtlich auf der sicheren Seite zu sein", so Kreid weiter. Der Plattform-Initiator empfiehlt allen Unternehmen, die in Deutschland eigene Verkaufsaktionen unter der Bezeichnung Black Friday planen oder bei so bezeichneten Aktionen mitmachen möchten, auf jeden Fall vorab eine gründliche rechtliche Prüfung.



Die Shoppingschlacht "Black Friday" wird in Deutschland diesjährig bereits zum vierten Mal ausgerichtet. "Unternehmen, die bei Blackfridaysale.de mitmachen, profitieren von der enormen Besucherzahl und dem medialen Hype rund um diese Veranstaltung. Dadurch werden potentielle Neukunden auf die eingestellten Angebote aufmerksam. Eine ähnliche Aktion über die eigene Webseite laufen zu lassen, birgt die Gefahr der Kannibalisierung. Das heißt, die Unternehmen bieten ihren bereits bestehenden Kunden günstigere Preise an und reduzieren somit ihre möglichen Umsätze", hebt Kreid den Vorteil hervor, eine "Black Friday" Verkaufsaktion über ein unternehmensfremdes Portal abzuwickeln.





Neben den Top-Unternehmen aus dem Vorjahr können in diesem Jahr noch weitere Online-Shops auf Blackfridaysale.de mitmachen. "Aktuell können wir problemlos noch weitere Shops einbinden. Der eigentliche Verkauf findet auf den Händlerseiten selbst statt und nicht auf unserer Website. Blackfridaysale.de ist also ein großer Durchlauferhitzer für den Umsatz", beschreibt Kreid das erfolgreiche Konzept. Hohe Kaufbereitschaft und extreme Sichtbarkeit sind die Argumente für teilnehmende Einzelhändler - das bestätigte auch der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh), der bei Black Friday einen wichtigen Impuls für Kunden und Händler sieht. Reichweitenstarke Medienkooperationen mit den größten deutschen Medienhäusern bringen in diesem Jahr die ultimative Reichweite von bis zu 6 Millionen kaufwilligen Shoppern bei Blackfridaysale.de.





http://www.blackfridaysale.de



www.blackfridaysale.de ist der führende Anbieter für das größte "Black Friday" Shopping-Event des Jahres in Deutschland. Mehrere hundert Top Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabei innerhalb von 24 Stunden drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal www.blackfridaysale.de können Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle Top "Black Friday" Angebote finden. Der Black Friday Sale findet stets Ende November statt und ist in den USA traditionell der umsatzstärkste Tag des lokalen Einzelhandels. Im Jahr 2016 startet die Verkaufsveranstaltung bereits am Donnerstag, den 24. November, um 19:00 auf www.blackfridaysale.de.

