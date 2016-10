Wild und romantisch: Nationalpark-Urlaub in der Wildkogel-Arena

Langlaufen in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern

(firmenpresse) - Die Wildkogel-Arena mit den beiden Urlaubsdörfern Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern setzt auf ein Familien-Urlaubskonzept, das Wintererlebnisse von wild bis romantisch bereit hält – und viel Freiraum für „Gemeinsamzeit“.



Wie bringt eine kunterbunte Familie wie die „Wildkogels“ ihre individuellen Urlaubsinteressen unter einen Hut? Der kleine Nick will rodeln – am liebsten auf der mit 14 Kilometer längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt, vom Wildkogel nach Bramberg. Oder auf der Kühnreit-Rodelbahn, auf der jeden Mittwoch Gästerodeln angesagt ist, oder auf der Familien-Rodelbahn zum Gasthof Stockenbaum oder zum Gasthof Neuhaushof. Die große Schwester Lisa will über die 62 mehrfach ausgezeichneten Pistenkilometer der Wildkogel-Arena flitzen. Mama Sandra hat die Schneeschuhwanderung in die urtümlichen Sulzbachtäler am Fuße des Großvenedigers im Kopf, die durch tief verschneite Wälder und vorbei an vereisten Wasserläufen führt. Papa Martin will endlich die zweitägige Skitour auf den Großvenediger samt Übernachtung auf der Kürsingerhütte angehen. Oma Brigitte und Opa Robert sind wild entschlossen, bei der Wildtierbeobachtung samt Schaufütterung im Habachtal dabei zu sein und mächtige Hirsche in freier Wildbahn aus nächster Nähe zu sehen. In der Wildkogel-Arena haben alle Glück, die den Nationalpark-Winter ganz nach ihren eigenen Vorstellungen erleben möchten. Sämtliche Touren mit Wanderführern und Nationalpark-Rangern sind mit der Gästekarte von Neukirchen & Bramberg kostenlos. Von Dezember bis zum März sorgen auch viele Veranstaltungen für Abwechslung. Das Wochenprogramm von Neukirchen und Bramberg bringt noch mehr frische Ideen und Impulse in den Nationalpark-Winterurlaub. Die Wildkogel-Arena zählt außerdem zu den „Alpine Pearls“ und sorgt damit für ein besonders gutes „Urlaubsklima“ in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.



Winter-Programm in der Wildkogel-Arena

29.12.16–30.03.17: Urtümliche Sulzbachtäler – Schneeschuhwanderung: DO, gratis mit der Gästekarte von Neukirchen & Bramberg



26.12.16–08.03.2017: Wildtierbeobachtung bei der Schaufütterung Habachtal: MO und MI (sowie an Freitagen in den Weihnachtsferien und im Februar) , gratis mit der Gästekarte von Neukirchen & Bramberg



Weitere Highlights: Fackelwanderungen, Skitourenabende, Snowtubing, Snowbike-Abfahrten u.v.m



Kommentare zur Pressemitteilung