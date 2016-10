Grenzenlose Freiheit mit Panorama-Kamera 360fly: Spektakuläre Rundum-Aufnahmen von Segel- und Motorflügen

Ideal für Hobby- und Profipiloten: Die 360º-Panorama Kamera 360fly

(firmenpresse) - Pulheim, 11. Oktober 2016 - Der Traum vom eigenständigen Fliegen hat uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt, aber selbst nach so vielen Jahren ist er noch immer eine exklusive Erfahrung - bis jetzt. Mit der Panorama-Kamera 360fly HD oder der noch höher auflösenden 360fly 4K haben Hobby- und Profi-Piloten nun die Chance, ihre schönsten Flugerlebnisse mit Verwandten und Freunden zu teilen. Dank der außergewöhnlichen Perspektive der Kamera erleben die Piloten dabei ihre Zeit über den Wolken sogar selbst noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel.



Panorama-Videos von faszinierenden Flugstunden in HD und 4K

Speziell die 360fly 4K eignet sich für einzigartige Aufnahmen von Segel- und Motorflügen: Mit ihrer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln gelingen garantiert faszinierende Aufnahmen aus luftiger Höhe im beeindruckenden 240 x 360 Grad-Panorama. Praktisch: Die 360fly 4K lässt sich so einstellen, dass sie automatisch ab einer gewissen Beschleunigung die Aufnahme startet. Von da an zeichnet sie - dank integriertem Akku und großzügigem Speicher - bis zu zwei Stunden am Stück in UHD-Auflösung auf. Nicht einmal starker Wind, Vibrationen, Regen, Schnee oder Hagel halten die hochwertige Panorama-Kamera von Ihrer Arbeit ab: Dank IP6X-Zertifizierung widersteht sie mühelos den teilweise rauen Bedingungen hoch über dem Erdboden.



Hautnah beim Flug dabei dank 360fly

Das geniale Konzept der 360fly Panorama-Kamera zeigt sich spätestens beim Betrachten der Video-Aufzeichnungen: Anders als bei herkömmlichen Kameras wird hier ein Ausschnitt von 240 Grad vertikal und das volle 360 Grad-Panorama horizontal gefilmt. Zuschauer können so jederzeit die Perspektive wählen - per Maus oder Fingerwisch. Und dafür ist nicht einmal besondere Video-Software notwendig: Soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube spielen die 360 Grad-Videos ohne Zusatzsoftware direkt ab.

Alternativ ist dies auch in der kostenfreien 360fly App möglich, welche zusätzlich komfortable Optionen zur Videobearbeitung sowie ein weiteres geniales Feature bietet: Zusammen mit einer preiswerten 3D-Brille wie beispielsweise Google Cardboard finden sich Zuschauer direkt auf der Tragfläche des Flugzeugs (oder wo auch immer die Kamera montiert war) wieder. Sie steuern dann den Blickwinkel direkt mit ihren Kopfbewegungen und fühlen sich, als wären sie mitten im Geschehen.





Einzigartige Erfahrung für Freunde, großartige Erinnerung für Piloten

Sogar für die Piloten selbst ist es eine völlig neue Erfahrung, ihre schönsten, rasantesten und eindrucksvollsten Flugstunden noch einmal zu erleben. Vor allem, da sie sich nicht auf Instrumente oder Umweltbedingungen konzentrieren müssen und ein uneingeschränktes Blickfeld genießen. Für Freunde, Verwandte und Fans bietet die 360fly eine faszinierende Möglichkeit, dieses unvergleichliche Gefühl von Freiheit und Geschwindigkeit selber zu erleben - auch ohne eigene Pilotenlizenz. Dank der einzigartigen 1-Linsen-Lösung und der aufwendigen Software, die im Inneren der Kamera ihren Dienst tut, ist das Videoerlebnis dabei herkömmlichen Lösungen deutlich überlegen: Lästige Schnittkanten, die das Bild stören, gibt es hier nicht.



360fly 4K und HD sind im Handel sowie Online verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 499,00 Euro (HD) beziehungsweise 699,00 Euro (4K).





http://www.360fly.com



Mit der Panoramakamera 360fly bietet das kalifornische Startup gleichen Namens eine revolutionäre 360-Videokamera zu einem unschlagbaren Preis an. Dank der speziellen hochwertigen Linse und der überragenden Robustheit der Kamera können ab sofort Profis wie ambitionierte Hobbyfilmer ganz einfach mitreißende rundum-Videos erstellen und in den sozialen Netzen teilen. Die Aufnahmen können immer wieder von Neuem und aus zahlreichen spannenden Perspektiven erlebt werden, da sich der Betrachtungswinkel auch im Nachhinein jederzeit anpassen lässt.

360fly wird in Europa exklusiv von der Voxx Electronics GmbH vermarktet und vertrieben.

www.360fly.com

12.10.2016

