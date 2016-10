FLY Racing Produktvorstellung bei ZUPIN Moto-Sport

Extremely Limited Edition: Fly Racing stellt "Tie-Dye" Set vor. Die Sonderauflage zum Monster Energy Cup ist limitiert auf 1.000 Stück.

Urheber: FLY Racing

(firmenpresse) - Zum Jahresabschluss gastiert die Supercross-Elite am Samstag (15.10.) zum Monster Energy Cup in Las Vegas und wird dem Publikum neben spektakulären Rennen und Stunts auch die eine oder andere Produktneuheit präsentieren.



FLY RACING haben soeben das Geheimnis um ihre Sonderedition zum #MonsterEnergyCup gelüftet: mit der LIMITED EDITION TIE-DYE RACEWEAR fügen sie ihrer etablierten LITE HYDROGEN Linie ein Design dazu, das sich gewaschen hat. Im Batik-Look setzt dieses auf 1.000 Stück limitierte Set aus Hose, Hemd und Handschuhen Maßstäbe in Sachen Retro-Racewear. Ein knalliges Farbspektakel, eingefasst in klare schwarze Flächen – so holt man einen Klassiker ins Jahr 2017!



Dabei muss der ambitionierte Fahrer nicht auf die Annehmlichkeiten verzichten, durch die sich LITE HYDROGEN auszeichnet:

• Beste Bewegungsfreiheit durch extra leichte Stretch-Panel Konstruktion

• Patentierte Verschlusssysteme für absolut sicheren Sitz

• Integrierte Mesh-Einsätze in den wichtigen Bereichen

• Verstärkte Bereiche an stark beanspruchten Stellen



Ab sofort ist die FLY RACING LIMITED EDITION TIE-DYE RACEWEAR im ZUPIN Onlineshop verfügbar. Alle Informationen zu den Eigenschaften, Preisen und verfügbaren Größen sind auf der Website zusammengefasst.







http://www.zupin-shop.de/fly-limited-edition.html



torpedo leipzig GmbH

ZUPIN Moto-Sport GmbH

Trostberger St. 26

83301 Traunreut

Telefon: 08669 848-110

E-Mail: info(at)zupin.de

torpedo – creative & digital marketing

Härtelstraße 27

04107 Leipzig



fon.0341/30 866 92

s.saengerlaub(at)torpedo.one

www.torpedo.one

