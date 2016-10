Protein Nachos von Peak, lowcarb, proteinreich, jetzt erhältlich auf www.gigasnutrition.com

Köstliche und proteinreiche Tortilla Chips - die gesunde Alternative!

Peak Protein Nachos - erhältlich auf gigasnutrition.com

(firmenpresse) - Köstliche und proteinreiche Tortilla Chips

Bei den Protein Nachos aus dem Sortiment von Peak International handelt es sich um köstliche und proteinreiche Tortilla Chips, die durch einzigartige Nährwerte bestechen.



Mit einem Proteingehalt von 45%, weniger als 4g Fett und nur 5g Kohlenhydraten pro Portion liefern die äußerst schmackhaften Protein Nachos pro Portion nur 119 kcal und stellen somit einen idealen herzhaften Snack für alle ambitionierten und figurbewussten Sportler dar.



Erhältlich auf www.gigasnutrition.com





http://gigasnutrition.com/de/chips/3671-protein-nachos-peak.html



