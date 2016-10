Rekordverdächtiger Rodelspaß in der Wildkogel-Arena

Rodelgaudi in der Wildkogel-Arena

(firmenpresse) - Die längste Rodelbahn der Welt hat die Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern zu bieten. Über 14 Kilometer und 1.300 Höhenmeter schlängelt sich die beleuchtete Bahn vom Wildkogel nach Bramberg. Ab dem Winter gibt es ein paar Neuerungen und im Jänner einen Guinness World Records™ Versuch.



Mit einem mindestens 40 Minuten langen und „echt abgefahrenem“ Wintererlebnis wartet die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt auf. Die Rodelbahn in der Wildkogel-Arena ist täglich zum Nachtrodeln bis 22 Uhr beleuchtet. Natürlich kann man die 14 Kilometer in einer Fahrt „packen“, aber die eine oder andere gemütliche Hütteneinkehr unterwegs hat noch mehr Drive: von der prickelnden Winterluft rein in die warmen Stuben zu Pinzgauer Spezialitäten – das „fährt“ richtig ein. Dienstags und freitags ist die Smaragdbahn in Bramberg bis 18.30 Uhr der Zubringer, samstags die Wildkogelbahn in Neukirchen. Ab Dezember wartet die 14 Kilometer lange „Mega-Rodelbahn“ mit einigen Neuheiten und Verbesserungen auf. Eine Engstelle wurde mit einer Straßenüberführung „entschärft“, die Strecke teilweise verbreitert und komfortmäßig optimiert. Zum Entschleunigen und Verschnaufen können sich Rodler bei neuen Ruhe- und Wartezonen einbremsen. In Summe wurden 630.000 Euro in die Optimierung der Strecke investiert. Rodelfans sind in der Wildkogel-Arena den ganzen Winter über gut im Rennen: Im Jänner hängen sie sich für den Guinness World Records Versuch um die längste Rodelkette der Welt (22.01.17) ordentlich rein ins Geschehen. Mitmachen kann jeder. Für alle Teilnehmer gibt es Leihrodeln und ein Gratis-Ticket für die Auffahrt. Und nach dem hoffentlich erfolgreichen Versuch wird selbstverständlich tüchtig gefeiert. In der Wildkogel-Arena gibt es drei weitere Familien-Rodelbahnen, auf denen sich Groß und Klein in die Kurven legen: die Naturrodelbahnen zum Gasthof Stockenbaum, zum Gasthof Neuhaushof sowie die Kühnreit-Rodelbahn. Auf letzterer findet jeden Mittwoch das beliebte Gästerodeln statt und täglich heißt es „Bahn frei zum Nachtrodeln“.





Rodel-Events in der Wildkogel-Arena

21.01.17: 11.00 Uhr 40. Venedigerpokalroden auf der Kühnreitrodelbahn

22.01.17: Guinness World Records Versuch der „längsten Rodelkette der Welt“ auf der Rodelbahn vom Wildkogel nach Bramberg

29.01.17: 10.00 Uhr Langstreckenrodeln auf der 14 km langen Rodelbahn vom Wildkogel nach Bramberg

11.02.17: 13.00 Uhr Sau-Rodeln auf der Kühnreitrodelbahn



Längste beleuchtete Rodelbahn der Welt (14 km, 1.300 hm) – täglich bis 22.00 Uhr beleuchtet

Bergfahrt für Rodler (letzte Bergfahrt 16.15 Uhr):Erw. 11 Euro / Ki. 5 Euro

Tageskarte: Erw. 29 Euro / Ki. 14 Euro

Abendfahrten, bis 18:30 Uhr, DI+FR Bramberg, SA Neukirchen (Abendfahrten sind nicht im Skipass enthalten!)



Betriebszeiten der Bergbahnen Wildkogel: Beginn: 08.–11.12.16, durchgehend: 16.12.15–23.04.17



Tourismusbüros Neukirchen & Bramberg

A-5741 Neukirchen am Großvenediger

A-5733 Bramberg am Wildkogel

Tel.: 0043 720 710 730

info(at)wildkogel-arena.at

www.wildkogel-arena.at

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Kommentare zur Pressemitteilung