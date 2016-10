Sparkasse Rhein Neckar Nord und Trendfabrik spenden gemeinsam 14.100 Euro

„Im Zentrum unserer Arbeit stehen arme Kinder“, so beschreibt der

Mannheimer Verein Aufwind selbst den Schwerpunkt seiner Aufgaben. Dass er

dabei viele Unternehmen und Institutionen an seiner Seite hat, zeigte sich

aktuell bei der Trendfabrik in Brühl. Dort übergab Stefan Kleiber,

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, einen Scheck in

Höhe von 10.000 Euro an Stefan Semel. Gleichzeitig konnte der Aufwind-

Vertreter auch noch eine zweite Spende von Gastgeber Kerem Özcelik in

Empfang nehmen. Der Inhaber der Trendfabrik stellte der gemeinnützigen

Organisation einen Großteil des Erlöses zur Verfügung, der beim jüngsten

Kinderfest seines Modehauses zusammengekommen war.

Übergabe von 14.100 Euro (v. l.): Stefan Kleiber, Michael Herberger, Stefan Semel und Kerem Özcelik.

(firmenpresse) - Bei der Scheckübergabe vor Ort war auch Michael Herberger, dessen gemeinsamer

Auftritt mit den Söhnen Mannheims und Xavier Naidoo einer der Höhepunkte des

Kinderfestes war. Dass Trendfabrik und Sparkasse jetzt zusammen insgesamt

14.100 Euro an Aufwind spendeten, freute ihn und Stefan Semel ganz besonders.

„Diese großzügige Spende hilft denen, die sich nicht selbst helfen können“,

bedankten sich beide unisono und ganz herzlich bei den genannten Unternehmen:

„Was zählt, ist das Ergebnis: lachende Kinderaugen.“



Dass die Sparkasse Rhein Neckar Nord sehr gerne für den Verein Aufwind tief in die

Tasche gegriffen habe, unterstrich Stefan Kleiber. Dem Vorstandsvorsitzenden des

Kreditinstituts imponierte vor allem die pragmatische Art und Weise, wie Aufwind

bedürftige Kinder Mannheims unterstütze. Die Hilfe reiche von der Grundversorgung

bis hin zur Hilfe, das eigene Leben erfolgreich zu meistern. Außerdem werde

angesichts der Katastrophen in fernen Ländern oft übersehen, dass es auch direkt

vor unserer Haustür Not und Elend gäbe. Das Besondere bei Aufwind sei, dass ganz

verschiedene Kulturen zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen würden. Dort

lernten sich deutsche, türkische, iranische, afrikanische und polnische Kinder kennen

und respektieren. „Dieser Aspekt der Integration ist uns als regionalem Institut sehr

wichtig“, so der Sparkassenchef abschließend.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.spkrnn.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mit einem Geschäftsvolumen von 4.852 Millionen Euro (per 31.12.2015) zählt die Sparkasse Rhein Neckar Nord zu den großen regionalen Kreditinstituten und ist gleichzeitig Marktführer in ihrem Geschäftsgebiet. Dieses reicht von Weinheim im Osten bis Mannheim im Westen und von Laudenbach im Norden bis Schriesheim im

Süden. Das Institut beschäftigt 898 Mitarbeiter, darunter 39 Auszubildende.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Sparkasse Rhein Neckar Nord

PresseKontakt / Agentur:

Sparkasse Rhein Neckar Nord

Erich Rathgeber

D 1, 1-3

68159 Mannheim

0621 298-1050

erich.rathgeber(at)spkrnn.de

Datum: 12.10.2016 - 17:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1411610

Anzahl Zeichen: 2247

Kontakt-Informationen:

Firma: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Ansprechpartner: Erich Rathgeber

Stadt: Mannheim

Telefon: 06212981050



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung