Wohnen im 21. Jahrhundert - das Modulhaus ist da!

Wohnen, Wohnraum und Lebensgestaltung ändern sich permanent. Wie kann man den Anforderungen des 21. Jahrhunderts in Sachen Wohnen begegnen? Am besten mit einem Modulhaus!

(firmenpresse) - Wohnen ist teuer geworden und die Erschließung von neuem Wohnraum für Einzelpersonen ist ein finanzieller Kraftakt. Hinzu kommen sich schnell ändernde Lebenssituationen und neue Berufsbilder mit der entsprechend geforderten Mobilität. Ein Haus für die Ewigkeit zu planen, in dem man bis zur Pensionierung leben wird, ist für viele Menschen nicht mehr denkbar. Das Modulhaus schafft hier Abhilfe und bietet absolute Flexibilität zum leistbaren Preis? Wie es funktioniert? Eine kleine Übersicht.



Unter der Prämisse "Leistbares Wohnen für Anspruchsvolle" erklärt der Modulhaus Experte Ernst Schachner von Schachner Wintergarten & Modulhaus, wie ein Modulhaus funktioniert und welche Vorteile es bringt: "Drei Module mit je 17 m² Fläche bilden die Grundlage für ein Modulhaussystem. Dieses System ist jederzeit erweiterbar, man kann also mit wenig Grundfläche und zu einem sehr günstigen Preis mit dem Hausbau beginnen, sofort im Haus wohnen und weitermachen, wann immer man Lust dazu hat. Die Module sind sowohl aneinander reihbar wie auch aufeinander stapelbar und wir bieten auch verschiedene Dachformen an."



Mit dem Modulhaussystem sind Wohnnutzflächen von 37,5 m² bis weit über 200 m2 möglich, die Wände können versetzt und Raumgrößen somit jederzeit verändert werden. Auch die Sanitärmodule sind jederzeit an einen anderen Platz verlegbar. Beim Kauf beim Modulhaus Experten Schachner sind auch Größe, Position und Material der Fenster und Türen selbst bestimmbar, das Modulhaus wird somit kein Haus von der Stange, sondern sehr individuell.



Modulhausbau ist neu und vermutlich für viele Menschen nicht einfach vorzustellen. Darum hat Schachner am Firmenstandort Steinerkirchen ein Musterhaus errichte, das am 5. Und 6. November 2016 präsentiert wird. Angehende Hausbesitzer sollten diesen Termin unbedingt wahrnehmen, um alles über diese neue Art des Bauens und Wohnens in Erfahrung zu bringen! Mehr zum Thema finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.schachner.at.









Wir bauen seit über 25 Jahren Wintergärten in Österreich und Bayern mit Lärche-Leimholz oder Holz-Alu. Diese Systeme und die Wärmeschutzverglasung mit isoliertem Glasrandverbund haben sich bestens bewährt. Schachner Wintergärten - Qualität bis ins Detail!



Bei Schachner Wintergarten & Modulhaus können Sie neben Wintergärten in verschiedensten Ausführungen auch IHR Traum-Modulhaus bestellen. Wir beraten Sie bezüglich aller Möglichkeiten, die ein Modulhaus bietet und zeigen Ihnen gerne unser Vorzeige-Modulhaus in Steinerkirchen. Lassen Sie sich von dieser Art des Wohnens begeistern!



