„Alles Schneewalzer“ in der ausgezeichneten Wildkogel-Arena

Schwungvoll durch die Wildkogel-Arena

(firmenpresse) - Skiresort.de zeichnete die Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg als „Führendes Skigebiet bis 80 km Pisten“ und „Umweltfreundlichen Skibetrieb“ aus. Tipp für Sparmeister: Die Schneewalzer-Pauschalen im Jänner und März inklusive Skipass, Skikurs oder Skitour – und ganz viel Spaß.



62 Pistenkilometer mit Schneesicherheit von Dezember bis nach Ostern, 85 Prozent blaue oder rote sowie 15 Prozent schwarzen Pisten: In der Wildkogel-Arena mit den beiden Orten Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel finden Familien, Wiedereinsteiger und ebenso passionierte „Schwarz(pisten)fahrer“ ideale Bedingungen. Das entging auch den Testern von skiresort.de nicht. Das weltweit größte Testportal, vergab seinen Branchen-Oscar in den Kategorien „Führendes Skigebiet bis 80 km Pisten“ und „Umweltfreundlicher Skibetrieb“ an die Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg. Mit der Wildkogelbahn in Neukirchen und der Smaragdbahn in Bramberg sind die Bergstationen in 2.100 Meter Höhe rasch erreicht – inklusive herrlichem Ausblick auf die mächtigen Dreitausender der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Wer wissen will, wie es um die eigene Kondition und den „Style“ bestellt ist, kann sich auf der neuen Skimovie-Strecke beim Gasthof Wolkenstein von einer Spezial-Videokamera bei seinem Run filmen lassen und anschließend mit dem persönlichen Skiline-Account im Racer’s Corner im Aussichts-Bergrestaurant ansehen (Movie-Star Challenge mit Preisverleihung jeden Mittwoch bei der Talstation der Smaragdbahn Bramberg). Zum „Schneewalzer“ im Jänner und März können Gäste zum besonders günstigen Preis ihre Drehfreudigkeit auf Skiern ausbauen: Das gemeinsame Skifahren in der Gruppe, der Spaß auf den Brettln und beim Après Ski sorgen für schöne Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Im Paket ist der 6-Tage-Skipass der Wildkogel-Arena enthalten – plus ein Schneewalzer-Geschenk nach Wahl: entweder ein Anfänger-Skikurs mit spannendem Abschlussrennen für Kinder oder Erwachsene, ein Auffrischungskurs auf Skiern, Snowbike oder Board oder eine geführte Skitour.





Schneewalzer-Pauschale (07.–28.01.17, 11.03.–01.04.17)

Leistungen: 7 Ü mit HP bzw. ÜF oder im Appartement (ohne Verpfl.), 6-Tage-Skipass Wildkogel-Arena – Preis p. P.: ab 413 Euro Schneewalzer-Geschenk: Skikurs oder Alternativen + weitere Schneewalzer-Vergünstigungen



Betriebszeiten der Bergbahnen Wildkogel

Eröffnungswochenende: 08.–11.12.16, durchgehender Betrieb: 16.12.16–23.04.17, tägl. 08.45–16.15 Uhr.



2.518 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wildkogel-arena.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Tourismusbüros Neukirchen & Bramberg

A-5741 Neukirchen am Großvenediger

A-5733 Bramberg am Wildkogel

Tel.: 0043 720 710 730

info(at)wildkogel-arena.at

www.wildkogel-arena.at

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 12.10.2016 - 17:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1411613

Anzahl Zeichen: 2610

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung