Im Bad ist die Sturzgefahr besonders hoch / Gummimatten sind keine Dauerlösung, fest montierte Griffe schon

(ots) - In vielen Bädern dienen Gummimatten auf dem

Wannen- oder Duschboden der Sturzprophylaxe. Mehr als eine Notlösung

sind sie allerdings nicht. Oft sind sie zu klein und lösen sich

leicht. Dann steigt die Sturzgefahr sogar. Überdies gibt es ein

Hygiene-Problem: Seifenreste müssen regelmäßig abgespült und die

Matten als solches nach spätestens zwei Jahren Gebrauch ausgewechselt

werden. Mehr Sicherheit bieten fachmännisch befestigte Griffe,

berichtet die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) in der neuesten Ausgabe

ihrer Zeitschrift "SICHER zu Hause & unterwegs".



Haltegriffe und -stangen fest montieren



Haltestangen und -griffe müssen an der Wand von Duschecke oder

Badewanne fachgerecht befestigt sein, also fest verschraubt und

angepasst an die individuelle Körpergröße des Nutzers. Schließlich

wird der Griff im Ernstfall durch den Schwung des Sturzes mit

deutlich mehr als dem eigenen Körpergewicht belastet. Dieser Tipp

wird meist Senioren gegeben, doch auch junge Menschen können im Bad

ausrutschen. Deshalb bietet es sich unabhängig vom Alter an, eine

feste Haltestange aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff zu

montieren, die zugleich als Duschkopfbefestigung dient. Schicke

Modelle sorgen dafür, dass die Sicherheitsmaßnahme nicht gleich nach

Krankenhaus aussieht.



Verbrauchernahe Zeitschrift mit vielen Themen



Die DSH-Zeitschrift beschäftigt sich in der aktuellen Ausgabe

unter anderem auch mit dem Thema Strangulation durch Schnurzüge von

Lamellenvorhängen. Hängen die Schnüre frei herunter, können sie

Schlingen und Schlaufen bilden, an denen Krabbelkinder sich

strangulieren können. Die DSH rät, lange Kordeln auf eine Höhe von

mindestens 1,50 Meter ab der Standfläche zu kürzen. Auf keinen Fall

dürfen sie direkt über dem Fußboden enden.



Zeitschrift online lesen oder abonnieren





"SICHER zu Hause & unterwegs" kann online als e-Magazin oder pdf

gelesen und heruntergeladen werden. Im Abonnement kosten vier

Ausgaben pro Jahr 5,80 Euro. Weitere Infos unter:

www.das-sichere-haus.de/dsh-magazin.



Über die DSH:



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren

in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSH

dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr

verunglücken in Deutschland rund 5,9 Millionen Menschen in den

vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim

Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.







