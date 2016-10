ARD Forum Sport 2016

Teil 2:Über Hürden aufs Podest - Integration von Menschen mit Behinderungen im deutschen Spitzensport

(ots) - Im zweiten Teil des ARD Forum Sport, das heute

beim Bayerischen Rundfunk in München stattfand, wurde das Thema

"Integration von Menschen mit Behinderungen im deutschen

Spitzensport" von einem hochkarätig besetzten Podium detailliert

betrachtet bzw. diskutiert.



Kirsten Bruhn, ehemalige Schwimmerin und ARD-TV-Expertin: "In den

verantwortlichen Gremien, die sich mit den Belangen der

Behindertensportlerinnen und -sportler befassen und

Entscheidungsbefugnisse haben, sollten mehr Betroffene sitzen - das

ist in der Realität oft überhaupt nicht der Fall und müsste dringend

geändert werden. Denn nur Betroffene wissen, was wichtig für sie

selbst ist. Man muss außerdem noch mehr ein Bewusstsein für

Behinderungen schaffen, es sollte mehr TV-Moderatorinnen und

-Moderatoren mit Behinderungen geben und viel mehr darüber berichtet

werden, damit Behinderungen alltäglicher und normaler für die

Gesellschaft werden."



Markus Rehm, Leichtathletik-Behindertensportler, entfachte eine

Grundsatzdebatte über die Gefahr des "Techno-Dopings", einem

möglichen Wettbewerbsvorteil durch Prothesen: "Man bekommt immer

wohlwollend auf die Schultern geklopft, so lange man sechs, sieben,

oder acht Meter weit springt. Sobald man weiter springt, wird man

aber sofort argwöhnisch betrachtet. Mein großes Ziel ist es zu

zeigen, dass sich unsere Leistungen nicht vor den der olympischen

Sportlern verstecken müssen."



Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen

Behindertensport-Verbands: "Der Behindertensport ist immer noch nicht

dort angekommen, wo er hingehört. Er befindet sich immer noch in

einer Nische - und das werde ich so lange erwähnen, bis es anders

wird. Die Arbeit unserer Landesverbände ist enorm wichtig,

insbesondere für Lebensqualität und Gesundheitsprävention. Aber die

Förderung und die finanziellen Mittel sind immer noch sehr



unverhältnismäßig. Wir haben beispielsweise nur sieben hauptamtliche

Trainer für 23 paralympische Sportarten - das sind Zustände, die

dringend geändert werden müssen."



Anna Schaffelhuber, Monoskibob-Fahrerin, eine der

Vorzeigesportlerinnen bei den Winter-Paralympics: "Es gab sicherlich

eine Wende im Bereich des Behindertensports in den letzten Jahren,

heutzutage gibt es eine gewisse Förderung, Sponsoren etc., so dass

manche Sportlerinnen und Sportler eine Zeitlang davon leben können.

Doch man muss auf jeden Fall ein zweites Standbein während des Sports

aufbauen, damit man auch hinterher noch Geld verdienen kann."



Ronny Ziesmer, ehemaliger deutscher Turner, seit seinem Unfall

2004 querschnittsgelähmt und heute ZDF-TV-Experte: "Die Förderung

durch die Deutsche Sporthilfe ist schon sehr hilfreich, allerdings

immer noch deutlich hinter der Förderung der olympischen Sportarten.

Es handelt sich nach wie vor um eine Zweiklassen-Gesellschaft.

Darüber hinaus wünsche ich mir mehr Unterstützung von anderer Seite.

Denn wie kann es sein, dass BMW - ein deutsches Unternehmen - in den

USA die Rennrollstühle konstruiert, mit denen das Team USA sehr

erfolgreich bei den Paralympics angetreten ist, aber in Deutschland

wird das nicht umgesetzt?"







