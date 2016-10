Yamaha A-S801: HiFi-Vollverstärker mit USB-DAC-Funktion und ToP-ART für überragende Musikalität

Der neue A-S801 Vollverstärker von Yamaha

(firmenpresse) - Rellingen, 11. Oktober 2016 - Mit dem A-S801 stellt Yamaha einen neuen Vollverstärker vor, der sich durch herausragende Musikalität und Ausdruckskraft auszeichnet. Für hifidelen Klang und optimale Signalübertragung setzt das japanische Traditionsunternehmen auf das ToP-ART-Konzept (Total Purity Audio Reproduction Technology). Es kommen nur ausgewählte Bauteile wie ein neuer 32 Bit ESS DAC zum Einsatz. Dank der integrierten USB-DAC-Funktion lassen sich hochauflösende Audiodateien direkt von Mac oder PC wiedergeben. Das stabile Aluminiumgehäuse mit edler Optik und doppelter Bodenplatte reduziert effizient unerwünschte Vibrationen. Umfangreiche Anschlüsse und Funktionen sorgen für ultimativen Hörgenuss.



ESS 32-bit D/A-Wandler mit USB-DAC-Funktion

Das Herzstück des Vollverstärkers ist ein neuer D/A-Wandler von ESS, der für präzise Basswiedergabe und detaillierte Auflösung sorgt. Er setzt 32 Bit Audiosignale akkurat um und kann bei voller Kompatibilität mit PCM 384 kHz und nativem DSD 5,6 MHz große Datenmengen verarbeiten. Dank USB-DAC-Funktion können hochauflösende Audioformate mit bis zu 192 kHz/24 Bit direkt von PC oder Mac in höchster Qualität abgespielt werden. Der ASIO2.3 Yamaha Steinberg USB-Treiber unterstützt hohe Übertragungsraten mit minimaler Verzögerung. Zudem erzeugt der D/A-Wandler sein eigenes Master-Clock-Signal, so werden die Auswirkungen von Jitter effektiv minimiert. Der Chip beinhaltet zudem einen 2-Kanal-D/A-Wandler, der für höchste Signalverarbeitungsqualität und exzellenten Signal-Rauschabstand sorgt.



Yamaha ToP-ART Verstärkerdesign für ausdrucksstarke Musikalität

Yamaha setzt beim A-S801 auf das ToP-ART-Konzept (Total Purity Audio Reproduction Technology). Die direkte Übertragung der Audiosignale minimiert Störgeräusche und Verzerrungen. Hierfür besitzt der Vollverstärker einen kanalsymmetrischen Aufbau von Eingang bis Ausgang mit möglichst kurzen Signalwegen für linken und rechten Kanal. Das Ergebnis ist herausragender Klang mit unverfälschter Klarheit und natürlicher Musikalität.





Überragende Klangqualität dank ausgewählter Bauteile

Neben dem Schaltungsdesign ist auch die Qualität der einzelnen Bauteile sowie deren Zusammenspiel von entscheidender Bedeutung für den Klang des A-S801. Deshalb setzt Yamaha ausschließlich auf ausgewählte Komponenten höchster Qualität, so sind beispielsweise Netztransformator und Blockkondensatoren speziell angefertigt. Die Lautsprecher-Relais haben einen direkten Signalweg und es kommen stranggepresste Aluminium-Wärmetauscher sowie eine Ein-Punkt-Erdung zum Einsatz.



Stabiles Chassis

Um unerwünschte Auswirkungen auf den Klang zu reduzieren, hat Yamaha den A-S801 mit einem extrem stabilen Chassis ausgestattet. Eine doppelte Bodenplatte sowie eine 1 mm dicke Metallplatte dämpfen Vibrationen. Netztrafo und Kühlkörper der Verstärkersektion werden zusätzlich durch die ART (Anti-Resonance and Tough) Base gestützt. Eine massive Mittelstütze verbessert die Stabilität zusätzlich. Auch optisch kann der A-S801 überzeugen: Das reduzierte, edle Design steht in der Tradition legendärer Yamaha HiFi-Komponenten. Auf der Gehäusefront aus Aluminium mit elegantem Hairline-Finish sind die Bedienelemente intuitiv angeordnet. Diese zeichnen sich durch die gleiche hochwertige Bauweise und ansprechende Haptik aus, die von Yamaha High-End-Modellen bekannt ist.



Rhythmus und Groove dank CD-Direktverstärkung und Pure Direct

Die CD-Direktverstärkung erhöht dank einer direkten Verbindung zum Eingang den Signal-Rauschabstand bei der CD-Wiedergabe. Für einen noch reineren Klang kann zudem der Pure Direct Modus aktiviert werden. Die Audiosignale werden dann über den kürzesten Signalweg geleitet und umgehen Ton-, Loudness- und Balance-Regelung. Das Ergebnis ist eine absolut unverfälschte Musikwiedergabe. Für einen ausgewogenen Klang bei jedem Pegel sorgt die neue analoge Lautstärkeregelung: Sie nutzt eine elektronische Steuerung für höchste Wiedergabequalität. Der Loudness-Effekt lässt sich beliebig einstellen, sodass die Balance zwischen Höhen und Tiefen getrennt von der normalen Lautstärkeregelung beeinflusst werden kann. Dadurch wird der natürliche Hörverlust hoher und tiefer Frequenzen bei niedriger Lautstärke ausgeglichen.



Umfangreiche Anschlüsse inklusive Phono-Eingang

Der A-S801 verfügt neben analogen Audio-Eingängen für CD, Tuner, LINE 1, LINE 2 und LINE 3 auch über einen analogen Phono-Eingang. So kann ein Plattenspieler mit MM-Phono-Modul angeschlossen werden, um musikalische Schätze von Vinyl abzuspielen und das perfekte Zusammenspiel der neuesten Digital- und Analogtechnik zu genießen. Auch ein optischer und ein koaxialer Digitaleingang für Fernseher und Blu-ray-Spieler sind vorhanden. Zudem stehen Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare zur Verfügung, die wahlweise einzeln oder gemeinsam verwendet werden können. Für noch kräftigeren Tiefton ist der A-S801 darüber hinaus mit einem Subwoofer-Ausgang ausgestattet. Um eine extrem hochwertige Verbindung ohne Signalverlust zu gewährleisten, sind die Eingänge und Lautsprecheranschlüsse des Vollverstärkers vergoldet.



Intuitive Bedienung

Mit den Bedienelementen an der Gehäusefront lässt sich der A-S801 intuitiv steuern. Ein hochwertiger Drehknopf erlaubt beispielsweise die schnelle und einfache Wahl der Eingangsquelle, LEDs zeigen die momentan aktive Quelle auch in dunklen Räumen gut erkennbar an. Alternativ steht eine Fernbedienung mit klarem Design zur Verfügung und erlaubt die komfortable Steuerung mit einer Hand. Ihre edle Optik mit Hairline-Finish harmoniert dabei perfekt mit dem Verstärker selbst.



Verfügbarkeit und Preis

Der Yamaha Vollverstärker A-S801 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 899,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.





http://de.yamaha.com



Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

www.yamaha.de

Yamaha Music Europe GmbH

rtfm | public relations

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

yamaha(at)rtfm-pr.de

+49 (911) 979 220 -80

http://pressecenter.rtfm-pr.de



Firma: Yamaha Music Europe GmbH

Ansprechpartner: Michael Geise

Stadt: Rellingen

Telefon: 04101/303-0





Kommentare zur Pressemitteilung