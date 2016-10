Graphite One kündigt Finanzierung an

Graphite One Resources Inc. (TSX VENTURE: GPH)(OTCQX: GPHOF) (?Graphite One" oder das ?Unternehmen") gibt bekannt, dass es vorhat, ein Angebot über eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das ?Angebot") abzuschliessen, um Bruttoerlöse von bis zu 812 000 CAD einzuwerben.



Das Unternehmen plant, bis zu 10 150 000 Anteile (die ?Anteile") zum Preis von 0.08 CAD pro Anteil auszugeben. Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktienbezugsrechtsschein (ein ?Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer vollständigen Stammaktie zum Einkaufspreis von 0.12 CAD und läuft im früheren der beiden folgenden Fälle aus: (a) zwei Jahre nach dem Tag der Ausstellung oder (b) falls die Stammaktien für mehr als zehn (10) Tage in Folge an der TSXV Venture Exchange oder der Toronto Stock Exchange zu einem Preis von 0.21 CAD oder mehr gehandelt werden. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen eine Pressemitteilung veröffentlichen, um auf den Ablauf der Warrants hinzuweisen, und 45 Tage vor Erscheinen der Pressemitteilung eine Benachrichtigung an die Inhaber der Warrants verschicken, sodass diese im Verlauf dieser 45 Tage die Warrants einlösen können (nicht jedoch später als zwei Jahre nach dem Tag der Ausstellung).



Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Angebot möglicherweise einen Finderlohn an unabhängige Drittparteien zahlen.



Die Nettoerlöse aus dem Angebot sollen zur Exploration und Entwicklung des Graphite Creek Projekts des Unternehmens und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.



Der Abschluss wird erwartungsgemäss zum oder vor Ende Oktober 2016 stattfinden, je nach Erhalt der entsprechenden endgültigen behördlichen Genehmigungen, einschliesslich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Sämtliche im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer Halteperiode, die vier Monate nach dem Ausstellungsdatum abläuft.





Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 (der ?U.S. Securities Act") oder dem Wertpapiergesetz eines Bundesstaats registriert und dürfen nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, ausser wo nach dem U.S. Securities Act und geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert oder wo eine Ausnahme von einer solchen Registrierung verfügbar ist.



Über Graphite One



GRAPHITE ONE RESOURCES INC. (TSX VENTURE: GPH)(OTCQX: GPHOF) führt Explorationsarbeiten durch, um das Graphite Creek Projekt zu entwickeln, das sich in Alaska auf der Seward-Halbinsel (etwa 60 Meilen nördlich von Nome) befindet. Dabei handelt es sich um die grösste bekannte Lagerstätte mit grossem Lamellengraphit in den USA. Das Projekt befindet sich derzeit im Übergang von der Explorations- zur Evaluierungsphase. Bei den bisher durchgeführten Arbeiten konnte eine grosse, an der Oberfläche liegende Ressource mit hochgradiger Mineralisierung bestimmt werden, die eine einfache Geologie und eine gute Mineralisierungskontinuität besitzt. Das Projekt hat das Potenzial, Produkte zu liefern, die sich im Markt für hochwertige Akkumulatoren (für Elektrofahrzeuge und zur Stromspeicherung) sowie in anderen Märkten für gereinigtes Graphit und Graphit-Nebenprodukte effizient behaupten werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.graphiteoneresources.com.



IM NAMEN DES VORSTANDS



?Anthony Huston" (gezeichnet)



Weitere Informationen zur Graphite One Resources Inc. finden Sie auf der Unternehmens-Website, www.GraphiteOneResources.com.



Weder die TSX Venture Exchange noch die zuständige Regulierungsstelle (gemäss der Begriffsbestimmung in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) sind für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung verantwortlich.



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ?zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sondern sich auf den Abschlusszeitpunkt des Angebots, den im Rahmen des Angebots eingeworbenen endgültigen Geldbetrag, die Ausstellung behördlicher Genehmigungen, Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten oder vom Unternehmen erwartete Ereignisse und Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obgleich das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, dürfen derartige Aussagen nicht als Garantie für künftige Leistungen verstanden werden und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können deutlich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, infolge derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Eigentumsrechte, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Das Unternehmen empfiehlt den Lesern, diese zukunftsgerichteten Aussagen mit angemessener Vorsicht zu bewerten, da sie lediglich den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Weitere Informationen zum Unternehmen können Investoren den laufenden Offenlegungsberichten entnehmen, die unter www.sedar.com eingesehen werden können.



Ansprechpartner:

Anthony Huston

CEO, President & Director

(604) 889-4251

AnthonyH(at)GraphiteOneResources.com



Investor Relations

1-604-684-6730

GPH(at)kincommunications.com



