Mit Content-Marketing Leads generieren

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie mit Content-Marketing Leads generieren

Digitales Content-Marketing für Leadgenerierung nutzen

(firmenpresse) - Wann hat das Marketing im Mittelstand einen guten Job gemacht? Wenn es messbare Erfolge, Leads für den Vertrieb, zu planbaren Kosten liefert. Durch digitale Technologien und vollqualifizierte Entscheiderdaten werden Content-Marketing-Kampagnen erschwinglich. Wir liefern für unsere Kunden in kurzer Zeit 50 bis 100 Leads in den geforderten Zielgruppen: Entscheiderlevel, Betriebsgröße, Branche und Land.



Die Vorteile des digitalen Content-Marketings



Digitales Content-Marketing ist im Idealfall eine relevante Vertriebsunterstützung, die konkrete, vorqualifizierte Kontakte auf der Basis relevanter Inhalte generiert. Messbare Ergebnisse für die Ausgaben aus dem Marketingbudget. Zusätzlich zur zielgenauen Qualifi zierung haben die Leads Interesse an einem Produkt gezeigt. Sie sind dadurch für den Vertrieb bereits angewärmt und auf den Anruf vom Vertrieb positiv vorbereitet.



Für die Marketingabteilung von beauftragenden Unternehmen sind digitale Kampagnen ein mehrfacher Gewinn: Messbare Erfolge für die Unternehmensleitung, glücklich Kollegen im Vertrieb, und planbare Kosten für das Controlling. Bei digitalen Kampagnen gibt es selten unangenehme Überraschungen, denn die Kosten werden erfolgsbasiert berechnet und das gewünschte Ergebnis wird von Anfang an konkret definiert. Die Anbieter von digitalen Marketing-Kampagnen berechnen in der Regel einen Preis pro Kontakt und Kontaktqualität. Je spitzer die Zielgruppe, desto höher die Kontaktqualität, desto teurer der Kontakt.



Ergebnisse einer digitalen Marketing-Kampagne



Marketing-Abteilungen von mittelständischen Unternehmen bekommen eindeutige Ergebnisse, die nicht nur messbar sind, sondern auch direkt vertrieblich kontaktiert

werden können:



1. Alle Personen, die als Leads übergeben werden, haben ihr Interesse am Produkt nachgewiesen, indem sie einen Fachartikel zur Produktwelt des Unternehmens angeklickt und heruntergeladen haben.



2. Alle Personen, die als Leads übergeben werden, haben ihr Einverständnis gegeben, vom Unternehmen vertrieblich in Bezug auf das Produkt telefonisch oder per Email kontaktiert zu werden. Diese Einverständniserklärung entspricht dem in Deutschland aus Datenschutzgründen geforderten Double-Opt-In.





Marketing-Abteilungen in mittelständischen Unternehmen werden an diesen Zielen gemessen. Lesen Sie, wie Sie mit digitalen Content-Marketing Kampagnen die besten Ergebnisse erzielen. Laden Sie sich jetzt unser Experten Whitepaper herunter!



Jetzt Whitepaper herunterladen: Zum kostenlosen Download (http://bit.ly/2dKfe9P)



1 Whitepaper Umfang: 4 Seiten pdf.



In unserem Downloadbereich können Sie alle Whitepaper zu den Themen "Content-Marketing" und "Leadgenerierung" kostenlos herunterladen. Weitere Informationen finden sie auf www.leadfactory.com (https://www.leadfactory.com/blog/)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.leadfactory.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die B2B LeadFactory ist ein führender Anbieter für digitale Geschäftsanbahnung und unterstützt B2B Unternehmen dabei, mit Hilfe intelligenter Daten neue Kunden für Ihre Produkte zu gewinnen und Vertriebsergebnisse zu maximieren. Darüber hinaus bietet die B2B LeadFactory umfassende Services zur Aktivierung und Weiterqualifizierung bereits vorhandener Kunden- und Interessentenpotenziale an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

B2B LeadFactory

PresseKontakt / Agentur:

B2B LeadFactory

Carsten Baumann

Papenreye 53

22453 Hamburg

info(at)leadfactory.com

+49 40 328 9052 330

https://www.leadfactory.com



Datum: 12.10.2016 - 17:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1411622

Anzahl Zeichen: 3042

Kontakt-Informationen:

Firma: B2B LeadFactory

Ansprechpartner: Carsten Baumann

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 40 328 9052 330





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung