Keine Schule der Zukunft ohne Bildung 4.0 / VDI begrüßt Initiative des Bundes zur Ausstattung aller Schulen mit Computern und WLAN

(ots) - Der Bund will für die Ausstattung aller rund

40.000 Schulen in Deutschland mit Computern, Tablets und WLAN bis zum

Jahr 2021 fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dies ist ein

längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung", stellt

VDI-Direktor Ralph Appel hierzu fest.



Der VDI hatte bereits im Frühjahr eine digitale Bildungs- und

Qualifizierungsoffensive für Deutschland gefordert. "Die Vermittlung

von Digitalkompetenz muss spätestens in der Schule beginnen", erklärt

Appel. "Leider ist unser Bildungssystem zurzeit nicht in der Lage,

Schülerinnen und Schüler auf das digitale Zeitalter vorzubereiten.

Ein internationaler Vergleich zeigt: In keiner anderen

Industrienation nutzen Lehrpersonen seltener neue Technologien im

Unterricht als in Deutschland." Allein im Schulbildungswesen rechnet

Appel mit einem zusätzlichen Investitionsbedarf von rund zwei

Milliarden Euro jährlich.



Appel weiter: "Dabei geht es dem VDI nicht um das passive und

oberflächliche Konsumieren von Facebook, WhatsApp und Co. - es geht

um Bildungseinrichtungen, die junge Menschen darin befähigen, als

mündige Akteure die digitale Zukunft kreativ mitzugestalten. Unser

föderales Bildungssystem ist einfach nicht kompatibel mit den

technischen Anforderungen von heute und morgen", konstatiert der

VDI-Direktor. Den Bund sieht er in der Pflicht, zukünftig noch

stärker Verantwortung zu übernehmen. "Die Initiative von Ministerin

Wanka und den geplanten 'Digitalpakt' zwischen Bund und Ländern

begrüßt der VDI daher sehr."



Von der Ausstattung über flächendeckenden IT-gestützten Unterricht

bis hin zum qualifizierten Lehrpersonal gibt es aus Sicht des VDI

enormen Nachholbedarf. "Neben Informatik-Unterricht muss auch

Technische Bildung endlich bundesweit fest in den Lehrplänen

verankert werden", fordert Appel.





Der VDI - Sprecher, Gestalter, Netzwerker



Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt

der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue

Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine

bessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 155.000 persönlichen

Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein

Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestalten

wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Experten

bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres

Technikstandorts. Als drittgrößter Regelsetzer ist der VDI Partner

für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.







