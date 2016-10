App in die Wildkogel-Arena – mit noch mehr Schneesicherheit

Skifahren in der Wildkogel-Arena

(firmenpresse) - Mama, Papa, die Kinder, aber auch Oma und Opa: Sie alle sind in der Wildkogel-Arena gut unterwegs. Dafür sorgen 85 Prozent rote und blaue Pisten – und ab diesem Winter noch mehr Schneesicherheit, ein neues Leitsystem und die neue „Wildkogel-Arena App“.



Während der Sommermonate wurde in der Wildkogel-Arena zwischen Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel kräftig investiert, ab diesem Winter sind mehr als 80 Prozent der Skiabfahrten technisch beschneibar. Durch mittlerweile insgesamt 232 Schneemacher kann auch die so genannte „Autobahn“ von der Smaragdbahn-Bergstation bis zur Pfeifferköpfl-Talstation durchgehend beschneit werden, ebenso wie die Pfeifferköpfl-Abfahrt. Ab dem Winter 2017/18 läuft am Pfeifferköpfl die neue 10er-Kabinenbahn „Ganzeralpe“ an, die noch mehr Schneevergnügen eröffnen wird. Das gesamte Angebot der Wildkogel-Arena ist ab sofort mit der kostenlosen „Wildkogel-Arena App“ am Smartphone abrufbar. Dank flächendeckendem Gratis-WLAN kann man im gesamten Skigebiet auf die Infos zugreifen. Rings um die Wildkogel-Arena liegen die Großraumskigebiete Zillertal-Arena und Kitzbüheler Alpen – und damit insgesamt 371 Pistenkilometer. Wer mit einem geschulten Skiguide unterwegs ist, lernt mit Sicherheit die besten Pisten und Hütten der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern kennen.



Beste Noten für große und kleine Skifans



Die hohen Qualitätsstandards bringen der Wildkogel-Arena gute Noten auf den internationalen Testportalen ein: skigebiete-test.de vergab fünf Sterne für das Familienangebot. Mit 85 Prozent roten und blauen Pisten stellt die Wildkogel-Arena tatsächlich das ideale Terrain für Anfänger, Wiedereinsteiger und Familien dar. Den Dreh im Schnee schaffen die Kleinsten in den Zwergerlkursen der Skischulen in Neukirchen und Bramberg. Unmittelbar an den beiden Bergstationen liegen die Kinderbereiche von den kuscheligen Maskottchen Kogel-Mogel und Kogel-Mia. Im Aussichts-Bergrestaurant der Bergbahnen Wildkogel sind ein Gästekindergarten und das Kinderrestaurant der Skischulen untergebracht. Die ab diesem Winter neue Panoramaterrasse samt Glasgeländer eröffnet einen „weitsichtigen“ Ausblick auf die Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern. Die höchsten Berge Österreichs (Großglockner, 3.798 m) und Salzburgs (Großvenediger, 3.666 m) sind von hier zum Greifen nah. Auf skiresort.de ist die Wildkogel-Arena ein Top-Skigebiet mit 15 Auszeichnungen. Neben dem Gütesiegel „Führendes Skigebiet bis 80 km“ gab es auch wieder jenes für den „umweltfreundlichen Bahnbetrieb“. In der Wildkogel-Arena verzichtet man auf energiefressende Sitzheizungen und gewinnt über 50 Prozent des Jahresstrombedarfs aus Europas höchst gelegener Photovoltaikanlage auf 2.100 Metern. Jeder gültige Skipass ist ein Gratis-Fahrschein für die Pinzgaubahn zur Anfahrt zum Skigebiet (wie auch zur Rückfahrt) und für alle Skibusse zwischen Königsleiten und Uttendorf. Für das sanft mobile Angebot gab es 2014 das umwelt blatt und 2015 den Energy Globe. Außerdem zählt die Wildkogel-Arena zu den 29 „Alpinen Perlen“ im Alpenraum, die auf nachhaltigen Urlaubsgenuss setzen.





Betriebszeiten der Bergbahnen Wildkogel

Eröffnungswochenende: 08.–11.12.16, durchgehender Betrieb: 16.12.16–23.04.17, tägl. 08.45–16.15 Uhr.

62 km Pisten, Skiline Höhenmeter Services, Skimovie & Movie-Star Challenge (Preisverleihung jeden Mittwoch), Photopoint, Racer‘s Corner.



Wildkogel-Arena: Anreise

Bahn: Schnellbahnhöfe Zell am See und Kitzbühel, Anschluss via Bus oder Pinzgauer Lokalbahn bis Bramberg und Neukirchen

Auto: Autobahn München-Innsbruck – Ausfahrt Kufstein Süd – Richtung Kitzbühel, Pass Thurn und Mittersill – weiter nach Bramberg und Neukirchen

Flug: Innsbruck (106 km), Salzburg (120 km), München (210 km) – Urlaubsshuttle vom Airport zur Unterkunft (Preis auf Anfrage)



Grandiose Nationalpark-Erlebnisse – gratis mit der Gästekarte



Die Wildkogel-Arena liegt in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Der mit 1.800 km² größte Nationalpark der Alpen beherbergt eine der schönsten Landschaften der Erde mit 266 Dreitausendern und 342 Gletschern. Jeden Mittwoch gibt es einen Skitouren-Abend im Aussichts-Bergrestaurant, die Talabfahrt nach Neukirchen ist bis 21.30 Uhr möglich. Die Berg- und Skiführer geleiten Skitouren-Fans außerdem in die Zweitausender der Kitzbüheler Alpen rings um den Wildkogel, wie etwa auf den Steinkogel (2.299 m), den Gernkogel (2.267 m) oder den Laubkogel (2.294 m). Ab März werden auch die Gipfel rings um den Großvenediger (3.666 m) angegangen. Die Nationalparktäler lassen sich auch still und leise bei Schneeschuhtouren erleben. Fünf Mal pro Woche geht es mit den Nationalpark-Rangern in die winterweißen Täler mit ihren verschneiten Wäldern und vereisten Wasserläufen, etwa in die urtümlichen Sulzbachtäler am Fuße des Großvenedigers oder zur beeindruckenden Wildtierbeobachtung ins Habachtal. In Summe erschließen 55 Kilometer Wege und 45 Kilometer Loipen die landschaftlich reizvollen Täler. Sämtliche Touren mit Wanderführern und Nationalpark-Rangern sind mit der Gästekarte von Neukirchen und Bramberg kostenlos. Die Wildkogel-Arena ist aber auch bei Rodlern ein Insider-Tipp: Grund dafür ist die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt, die über 14 Kilometer und 1.300 Höhenmeter vom Wildkogel bis ins Tal nach Bramberg „kurvt“. Mindestens 40 Minuten Fahrzeit können Rodler für dieses puristische Naturerlebnis veranschlagen. Soll der Spaß in die Verlängerung gehen, gibt es entlang der Rodelbahn ausreichend Gelegenheiten für einen gemütlichen Einkehrschwung.



Längste beleuchtete Rodelbahn der Welt – Tarife Winter 2016/17

Bergfahrt für Rodler (letzte Bergfahrt 16.15 Uhr): Erw. 11 Euro / Ki. 5 Euro

Tageskarte: Erw. 29 Euro / Ki. 14 Euro

Abendfahrten, bis 18:30 Uhr, DI+FR Bramberg, SA Neukirchen (Abendfahrten sind nicht im Skipass enthalten!)



14 Kilometer, 1.300 Höhenmeter – täglich bis 22.00 Uhr beleuchtet.



Nationalpark-Programm in der Wildkogel-Arena

29.12.16–30.03.17: Urtümliche Sulzbachtäler – Schneeschuhwanderung: DO, gratis mit der Gästekarte von Neukirchen & Bramberg

26.12.16–08.03.2017: Wildtierbeobachtung bei der Schaufütterung Habachtal: MO und MI (sowie an Freitagen in den Weihnachtsferien und im Februar) , gratis mit der Gästekarte von Neukirchen & Bramberg



Weitere Highlights: Fackelwanderungen, Skitourenabende, Snowtubing, Snowbike-Abfahrten u.v.m.



