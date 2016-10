Schmetterling Vanessa jetzt mit Mietwagen-Vergleich

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) GESCHWAND, 12. Oktober 2016. Die Schmetterling Technologie hat in das Beratungs- und Preisvergleichssystem Schmetterling Vanessa den Mietwagenvergleich integriert. Dabei werden die Angebote mehrerer namhafter Mietwagenanbieter und -broker mit weit über 1.000 Autovermietern vergleich- und buchbar. Bislang standen diese zum Teil nur im Direktvertrieb zur Verfügung. Individuelle Filtermöglichkeiten machen möglich, nicht nur nach dem Preis, sondern nach individuellen Kundenwünschen zu suchen. Damit findet sich nicht nur der günstigste Wagen, sondern der passendste und damit beste.



Die Besonderheit ist die Vergleichsmatrix, welche die letzten drei angesehenen Angebote übersichtlich darstellt. Die Buchung selbst erfolgt wie gewohnt über Schmetterling Neo.



Der kostenlos zur Verfügung gestellte Mietwagen-Vergleich schließt eine Lücke im Reisebüro-Portfolio: Künftig bekommen die Kunden auch das vom Expedienten, was sie bislang im Netz selbst buchen mussten.



Damit sind die Schmetterlinge ihrem Ziel, den Reisebüros ?alles aus einem System? an die Hand zu geben, ein weiteres Stück näher gekommen: Der Reiseinteressent bekommt mehr Leistung und beispielsweise seinen Mietwagen-Voucher gleich zusammen mit den Reiseunterlagen, das Büro hat einen Zusatzverdienst und die Kundenbindung wächst. ?Ein echter Gewinn für die Reisebüros!?, fasst Schmetterling-Chef Willi Müller zusammen. Und: ?Dieses Angebot ist bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange. Selbstverständlich werden wir in unserem System weitere Anbieter mit aufnehmen.? Der Vergleich erfolgt auf Basis der GlobalTypes.



Den Originaltext finden Sie auf presse.schmetterling.de (http://presse.schmetterling.de).





Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/schmetterling/pressreleases/schmetterling-vanessa-jetzt-mit-mietwagen-vergleich-1600703) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Schmetterling (http://www.mynewsdesk.com/de/schmetterling).





Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/5jd8x8



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/reise/schmetterling-vanessa-jetzt-mit-mietwagen-vergleich-17816





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/reise/schmetterling-vanessa-jetzt-mit-mietwagen-vergleich-17816



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Schmetterling



Die Schmetterling International GmbH & Co. KG ist das größte mittelständische, unabhängige Touristikvertriebs-Unternehmen Deutschlands. Es vereint die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Zu Schmetterling zählen die größte veranstalterunabhängige Internationale Reisebüro-Kooperation mit mehr als 3.500 Reisebüros in Europa, die Technologiesparte mit dem ersten Fullservice-Technikpaket speziell für Reisebüros in Europa. Abgerundet wird das Angebot durch einen Veranstalter für Gruppenreisen mit der dazugehörigen auf Jugendreisen sowie Klassen- und Abiturfahrten spezialisierten Produktmarke 2,3 butterfly. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1970 von Willi Müller gegründet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schmetterling

PresseKontakt / Agentur:

Schmetterling

Isabella Golik

Geschwand 131

91286 Obertrubach - Geschwand

isabella.golik(at)schmetterling.de

-

http://shortpr.com/5jd8x8



Datum: 12.10.2016 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1411626

Anzahl Zeichen: 2566

Kontakt-Informationen:

Firma: Schmetterling

Ansprechpartner: Isabella Golik

Stadt: Obertrubach - Geschwand

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung