Neuer Name, gewohnt starke Leistung!

(firmenpresse) - In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung steht CAB mit seiner Systemhaussparte seit Jahren als erfolgreicher und zuverlässiger Dienstleister an der Seite kleiner und mittlerer Unternehmen, zur Realisierung professioneller, sicherer und individueller IT-Lösungen. Die Bandbreite der Dienstleistungen umfasst alles, was IT und Telefonie auf Unternehmensebene betrifft, wie Konzeption, Individualisierung, Vertrieb, Wartung und 24x7-Überwachung kompletter Netzwerke im Microsoft-Umfeld sowie Telefonanlagen, Simulation und Ausleuchtung von WLAN-Netzwerken, z.B. zur Störquellenbeseitigung.

Was vor 16 Jahren mit "CAB Solutions Computervertrieb" begann, wird nun unter dem Namen "CAB IT-Systemhaus" weitergeführt. Im Mittelpunkt steht die flexible Leistung, welche jeweils individuell auf unterschiedlichste Kunden zugeschnitten wird. CAB bietet zusätzliche Anlaufpunkte für Firmen- und Privatkunden durch den Betrieb dreier Shops mit Notebookcenter und Fachwerkstatt. Hier wird sich Zeit genommen für Beratungen, Vertrieb, Reparaturen oder Wartungen. Kompetenz, günstige Preise und ausgezeichneter Service sind Garant für zufriedene Kunden und nachhaltigen Erfolg. Dafür steht nun auch der neue Name: CAB IT-Systemhaus GmbH.





Das CAB-Systemhaus - Lösungsanbieter für KMU



CAB konzeptioniert und vertreibt komplette Netzwerke im Microsoft-Umfeld für kleine und mittelständische Unternehmen, wobei besonderer Fokus auf Virtualisierung, maximale Verfügbarkeit, Redundanz, Datenschutz und Security gelegt wird. Neben Installation, Wartung und Netzwerkmanagement bietet CAB individuell zugeschnittene Servicepakete mit flexiblen Reaktionszeiten, "Rund-um-die-Uhr" Serverüberwachung und proaktivem Service. Durch die Spezialisierung auf professionelle Simulation und Ausleuchtung von WLAN-Netzwerken realisiert das Systemhaus drahtlose Netzwerke in jeder Größe. Ausgesuchte und hochwertige Partnerschaften mit namhaften Herstellern ermöglichen eine kompetente und ergebnisorientierte Beratung und Betreuung. Die Assemblierung von individuellen, auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnittene Workstations und Servern runden das Portfolio ab.

CAB IT-Systemhaus GmbH

CAB IT-Systemhaus GmbH

Alexander Ewerhardt

Stühlingerstr. 19

79106 Freiburg

a.ewerhardt(at)cab-systemhaus.de

0761 4564660

cab-systemhaus.de



Firma: CAB IT-Systemhaus GmbH

Ansprechpartner: Michael Wagner

Stadt: Freiburg

Telefon: 0761 4564660





