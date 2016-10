Sauberer USB-Strom für perfekten digitalen Sound: Oehlbach PureClock ab sofort verfügbar

Der PureClock USB-Jittercleaner von Oehlbach schafft perfekte Vorraussetzungen.

(firmenpresse) - Pulheim, 6. Oktober 2016 - Die Digitalisierung der Musik hat uns in den vergangenen Jahren ein große Zahl von Innovationen beschert: hochauflösendes Audio-Streaming, komfortable Online-Käufe und eine massive (räumliche) Verkleinerung unserer Musiksammlungen. Auf der anderen Seite zeigt sie uns aber auch immer wieder, wie anfällig digitale Audio-Komponenten für Störeinflüsse sein können. Selbst der beste USB-DAC, Kopfhörer oder PC-Lautsprecher ist immer nur so gut wie das Signal, das ihm zu Verfügung steht. Um hier die perfekten Ausgangsvoraussetzungen zu schaffen, bietet die Oehlbach Kabel GmbH mit dem PureClock ab sofort einen hochwertigen USB-Jittercleaner an.



Sauberer 5-Volt-USB-Strom

Jitter, auch als Taktzittern bezeichnet, ist für Audio-Liebhaber vor allem eines: eine unerwünschte Signalstörung. Dies kann vor allem im Audio-Bereich zu einem spürbaren Verlust der Datenqualität und damit zu einer Beeinträchtigung des Hörgenusses führen. Wenn es um HiFi geht sorgen Stromfilter für eine saubere und stabile Spannungsversorgung. Genau dieses Prinzip überträgt Oehlbach mit dem PureClock auf USB-Produkte. Denn dieser universelle Anschluss nimmt inzwischen bei Desktop-PCs oder mobilen Computern einen hohen Stellenwert ein, wenn es um die Audio-Wiedergabe geht. Darüber hinaus eignet sich PureClock auch hervorragend in Situationen, in denen äußere Einflüsse die Datenübertragung zwischen Computer und Drucker, Festplatte oder sonstiger Peripherie stören.



Oehlbach PureClock: nicht nur für Computer

PureClock wird bei Bedarf zwischen PC, Mac oder Notebook und ein externes Produkt geschaltet. Das Signal wird über den USB-A-Anschluss in den Jittercleaner geleitet und dort bezüglich der Taktfrequenz harmonisiert. So ist sichergestellt, dass Quelle (bspw. Computer) und Ziel (bspw. USB-DAC) störungsfrei ihre Daten austauschen können. Das Ergebnis: ein deutlich klarerer Sound und ungetrübter digitaler Musikgenuss. Weitere Anwendungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise in der Kommunikation zwischen Router und NAS oder anderen Streaming-Produkten. Auch beim Betrieb am USB-Anschluss eines Autoradios sind teils große Qualitätsgewinne bei der Audio-Wiedergabe zu erwarten. Zusätzlich zur Harmonisierung der Taktfrequenz zwischen zwei Komponenten arbeitet PureClock als verlässlicher Filter für hochfrequente elektromagnetische Signale.





Hochwertige Materialien perfekt verarbeitet

Der Jittercleaner PureClock von Oehlbach bietet in jeder Hinsicht die außerordentlich hohe Qualität, die Kunden seit über vier Jahrzehnten vom Pulheimer Hersteller gewohnt sind: Hochwertige Verarbeitung und ausgewählte Materialien machen das Produkt zu einem verlässlichen Begleiter im Audio-Alltag. 24-Karat-vergoldete Kontakte sorgen dabei für maximale Signaltreue. Dank seines geringen Gewichts (12 Gramm) und seiner kompakten Maße (20 x 12 x 53,5 mm) ist PureClock zudem auch für den mobilen Einsatz auf Reisen hervorragend geeignet.



Der Oehlbach Jittercleaner PureClock ist ab sofort im Handel und Online erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 49,00 Euro.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.oehlbach.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Oehlbach Kabel GmbH

Die Macht des reinen Signals: Seit 40 Jahren perfektioniert Oehlbach das Erlebnis des reinen Klangs, bester Bildsignale sowie perfekter Datenübertragung. Seit der Gründung im Jahr 1975 ist Qualität die oberste Maxime des Unternehmens. Ein Erfolgskonzept, wie das 40jährige Firmenjubiläum im Jahr 2015 eindrucksvoll belegt. Dabei ist die Idee heute immer noch so einfach, wie vor 40 Jahren: Damit ein Lautsprecher, Fernseher oder IT-Gerät sein volles Potential entfalten kann, ist es auf ein möglichst hochwertiges Signal angewiesen. Hierfür liefert Oehlbach seit Jahrzehnten Kabel und Elektronikprodukte, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.

www.oehlbach.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Oehlbach Kabel GmbH

PresseKontakt / Agentur:

rtfm | public relations

Florian Szigat

Flößaustraße 90

90763 Fürth

oehlbach(at)rtfm-pr.de

0911/979220-80

http://pressecenter.rtfm-pr.de



Datum: 12.10.2016 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1411629

Anzahl Zeichen: 3181

Kontakt-Informationen:

Firma: Oehlbach Kabel GmbH

Ansprechpartner: Isabel Halbauer

Stadt: Pulheim

Telefon: 02234/807120





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung