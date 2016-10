taz: taz-Kommentar von Markus Sehlüber Ceta vor dem Bundesverfassungsgericht: Kritische Masse in Karlsruhe

(ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat sich im

Ceta-Eilverfahren als zusätzlicher politischer Mediationsraum ins

Spiel gebracht - und damit eine riskante Richtung eingeschlagen.



Es war ein Eilgerichtsverfahren mit außergewöhnlichen Zügen. Das

Bundesverfassungsgericht, das in erster Linie über die Grundrechte

Einzelner entscheidet, erhielt kistenweise Klagen, hinter denen sich

rund 125.000 Menschen versammelten. Eine Massenbewegung, die Woche

für Woche auf der Straße demonstriert hatte, erreichte das Gericht in

Karlsruhe. Im Zuschauerraum saßen nicht nur Zuschauer, sondern auch

viele Kläger. Das erinnert an das Eilverfahren zum ESM-Rettungsschirm

2012, als das Gericht Euroskeptikern über die mündliche Verhandlung

ein Forum eröffnete.



Bemerkenswert ist, dass das Gericht im Eilverfahren auch ohne eine

solche Verhandlung hätte entscheiden können - und bislang hatte es in

Eilfällen auch davon abgesehen. Trotz des Zeitdruck nahm man sich

Zeit dafür, einen Tag lang mit den Ceta-Gegnern und der Regierung zu

verhandeln.



Karlsruhe bietet der gesellschaftlichen Diskussion damit eine

zusätzliche demokratische Plattform. Auch der Auftritt von Sigmar

Gabriel im Ceta-Verfahren zeigt, wie ernst die Plattform vor dem

Gericht politisch genommen wird. Im Gerichtssaal einen erweiterten

Diskussionsraum zu eröffnen, schafft Akzeptanz für die letztendlich

getroffene juristische Entscheidung, die auch anschließend den

politischen Weg ebnet. Zugleich birgt sie das Risiko, dass das

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zukünftig immer häufiger

Defizite kompensieren muss, die der politische Diskurs und seine

Institutionen in Berlin hinterlassen haben. Das würde seine Rolle vom

Grundrechte-Gericht hin zum demokratischen Mediationsraum

verschieben.



Schon aus Gründen der Gewaltenteilung wäre das ein riskanter Weg.



Ein Gericht muss ein Gericht bleiben, egal wie viele Kläger es gibt.







