Die Experten der fresh-academy zum Weltseniorentag: "Wertschätzung ist keine Frage des Alters"

Am 1. Oktober 2016 fanden weltweit Aktivitäten statt, um den UNO-Tag der älteren Generation - kurz Weltseniorentag - zu gestalten. Die Experten der fresh-academy haben Tipps zum Anlass.

(firmenpresse) - Der Weltseniorentag, den die UNO 1991 ins Leben gerufen hat, wird 25. Ein Alter, in dem sich Menschen meist noch keine Gedanken darüber machen, wie ihr Leben im Alter aussehen wird. Manche haben ein Vorbild in ihren eigenen Eltern oder Großeltern, für andere ist deren Leben eher ein "So-nicht-Modell".



Wiebke Lüth und Marc A. Pletzer sind NLP Master-Trainer an der fresh-academy. Sie unterrichten dort jährlich hunderte Teilnehmer darin, ihren persönlichen Weg zu einem glücklichen Leben zu finden. Und der "richtige" Umgang mit der älteren Generation ist in diesen Seminaren sehr häufig ein Thema, wie Marc A. Pletzer erläutert: "Viele unserer Teilnehmer dürfen eine ganze Menge Glaubenssätze über Bord werfen, wenn sie unsere Seminare besuchen. Die Prägung durch die eigenen Eltern, das Erfüllen von Erwartungen und das Leben eigener Ziele und Träume sind da zentrale Themen. Für uns ist das "You go first" eine ganz wichtige Botschaft: das heißt, ich darf so leben und mein Glück finden, dass ich in der Lage bin, mein eigenes Umfeld positiv zu beeinflussen."



Und Wiebke Lüth ergänzt: "Für mich spielt im Umgang mit Senioren die gegenseitige Wertschätzung eine ganz große Rolle. Wenn wir anerkennen, dass jeder - egal welchen Alters - gemäß dem Modell von NLP immer nach seinen besten Optionen handelt, ist ein respektvoller Umgang miteinander möglich. Die Wertschätzung ist dann keine Frage des Alters mehr. Es geht einfach darum, jeden Menschen in seiner jeweiligen Lebenssituation anzunehmen und zu helfen, wenn dieser Mensch Hilfe benötigt. Wie dieses liebevolles Miteinander gut gelingen kann, ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit."



Die fresh-academy bietet Ausbildungen zum NLP Coach und NLP Practitioner an. Mehr zu den Seminaren der fresh-academy finden Interessierte auf der Website www.fresh-academy.de.







http://www.fresh-academy.de/



NLP - das steht für Neurolinguistisches Programmieren. NLP ist mehr als das Erlernen einer Methode für die bessere Kommunikation. Es geht um Lebensziele, es geht darum, dass Sie Ihre Berufung finden und auch im privaten Umfeld besser kommunizieren lernen. Die Sprache ist das zentrale Element unseres Lebens und mit unseren Seminaren lernen Sie, wirklich das in Worte zu fassen, was Sie sagen möchten.



Wir bieten Ihnen NLP-Seminare auf höchstem Niveau. Starten Sie mit uns Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr Freude am Leben, mehr Lust am Kommunizieren und die Fähigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen - auch das vermitteln wir in unseren NLP Seminaren.



Für Einsteiger bieten wir den NLP Practitioner, weiterführend werden die Seminare NLP Master und NLP Coach angeobten. Lassen Sie sich überzeugen!



fresh-academy GmbH

Eugen-Friedl-Straße 5, 82340 Feldafing am Starnberger See

