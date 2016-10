Was bedeutet eigentlich Content Marketing?

Auf der CONTENT WORLD werden sich"die dialogagenten" aus Wuppertal an der Diskussion beteiligen.

Auf der CONTENT WORLD mischen sich die dialogagenten in die Diskussion ein.

(firmenpresse) - Am 17. und 18. Oktober 2016 mischen sich die dialogagenten in die Diskussion zum Content Marketing ein. Denn da findet die CONTENT WORLD in Frankfurt statt, an der auch die Fullservice-Agentur aus Wuppertal teilnimmt. Die nun schon zum zweiten Mal stattfindende Veranstaltung setzt sich kritisch mit der Deutung des Begriffs und den damit einhergehenden Maßnahmen auseinander.



Neben diversen bekannten Gastrednern wird zwei Tage lang diskutiert und rege Meinungen ausgetauscht. Für die dialogagenten als Anbieter für kundenverstehendes CRM ist das Event auf vielfältige Weise interessant, geht es doch um Themenbereiche wie Storytelling, Community-Building, ROI und Conversion - und wie daraus für den nachhaltigen Unternehmenserfolg eine zukunftsweisende Kundenansprache generiert werden kann. Und hier kommt CRMPATHY und der Ansatz des Empathischen CRMs zum Tragen.



Sven Bruck, geschäftsführender Gesellschafter der Wuppertaler Agentur "die dialogagenten" und Begründer des "Empathischen CRMs" wird im Rahmen der Diskussion um ROI-orientiertes Content Marketing "Empathisches CRM - Relevanz und Kontext als Faktoren für Conversions" von den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen Website der Content World (http://www.content.world/). Besucher sind herzlich eingeladen sich über die content-bezogene Kundenbetreuung direkt bei den dialogagenten auf der Veranstaltung im Detail zu informieren.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.die-da.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

die dialogagenten aus Wuppertal sind seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt. Anfangs als ABS Computer GmbH, Agentur für EDV-gestütztes Marketing, umfasst ihre Leistungspalette heute die gesamte Bandbreite an Dialogmarketingmaßnahmen - von der Strategie und Beratung über die kreative Umsetzung bis zur datentechnischen und operativen Abwicklung. Kunden von "die dialogagenten" kommen aus den Bereichen Automobil, Handel und Versicherungen, Verkehr, Gesundheitswesen und Tourismus. Über 60 Mitarbeiter entwickeln Dialog- und CRM-Konzepte, die kreativ und technisch ausgefeilt sind. Mit meist inhouse entwickelten Softwarelösungen erschließen sie nachhaltig Kundenpotenziale und optimieren dauerhaft Dialogprozesse. Der geschäftsführende Gesellschafter Sven Bruck gilt als der Erfinder des "Empathischen CRM" und hat mit seinem Unternehmen "die dialogagenten" CRMPATHY, ein revolutionär neues High-End-CRM-System entwickelt, welches die Ansprüche an das Empathische CRM perfekt umsetzt und dem Handel eine Vielzahl von Mehrwerten der Kundenbindung in der digitalen Transformation ermöglicht. CRMPATHY gilt als nächste Entwicklungsstufe im Customer-Relationship-Management.

Dies ist eine Pressemitteilung von

die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH

PresseKontakt / Agentur:

zuhoeren - agentur für kommunikation

Marciel Riemann

Hauptstraße 64

91054 Erlangen

presse(at)agentur-zuhoeren.de

+49 (0)9131 9208630

www.agentur-zuhoeren.de



Datum: 12.10.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1411642

Anzahl Zeichen: 1623

Kontakt-Informationen:

Firma: die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH

Ansprechpartner: Sven Bruck

Stadt: Wuppertal

Telefon: +49 (0)202 371 47 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung