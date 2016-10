Mitteldeutsche Zeitung: zu Türkei und Bundeswehr

(ots) - Hier geht es "nur" um die Rolle des Landes als

Bündnispartner in der Nato. Wer noch gerätselt haben sollte, warum

die Bundesregierung bis an die Grenze des politischen

Gesichtsverlustes an Incirlik als Basis für die deutschen

Tornado-Jets im Kampf gegen den IS festhielt - nun weiß er es. Ein

Abzug hätte schon deshalb nichts gebracht, weil es in der Türkei noch

mehr Standorte gibt, die für ähnliche Einsätze nötig sind. Diesmal

geht es um Awacs-Aufklärer. Die Nato braucht die Türkei. Deutschland

braucht die Türkei. Wegen des Krieges in Syrien und im Irak ist sie

als Partner, aber auch als Operationsbasis wichtig. Da kann man sich

einfachere Partner wünschen. Da kann man von einer weniger

komplizierten Lage träumen. Die Realität ist anders.







