Südwest Presse: Kommentar zur Bildungspolitik

(ots) - Fünf Milliarden Euro will die Bundesbildungsministerin

in die digitale Infrastruktur der Schulen stecken. Das ist - bei

aller Vorläufigkeit, die diesem nach Wahlkampf riechenden Vorstoß

innewohnt - eine sinnvolle Idee. Gewiss: Unser Bildungssystem weist

viele Mängel auf: Manche Schulhäuser sind in üblem Zustand, oft

mangelt es an Ausstattung, noch immer sind die Klassen zu groß. Zudem

drücken viele Kinder deutsche Schulbänke, die noch kein Deutsch

können. Für all dies muss Geld in die Hand genommen werden.



Die Aufgabe der Schule ist es, Kinder und Jugendliche auf ihre

Zukunft vorzubereiten - und die wird erheblich von der

Digitalisierung geprägt sein. Die Welt ist im Wandel, wie sie es

immer war. Schule muss darauf reagieren. Die Digitalisierung

verändert alle Aspekte des Lebens. Darauf sollten Kinder systematisch

vorbereitet werden.



Reicht es, Computer bedienen zu können, oder sollte man wissen,

wie die Technik funktioniert? Wenn Programme unseren Alltag

mitbestimmen, muss dann nicht Programmieren auf dem Lehrplan stehen?

Die Debatte um die Digitalisierung der Bildung hat erst begonnen. Die

Ankündigung, im Fall der Wiederwahl Geld lockerzumachen, ist immerhin

ein Anfang.







