WAZ: Faire Löhne und bezahlbare Hilfe

- Kommentar von Stephanie Weltmann zur Pflege

(ots) - Da will man der einen Gruppe gerecht werden und

schafft damit bei einer anderen Existenzsorgen: Gewerkschaften

kämpfen seit Jahren für gute Löhne in der Pflege, um die

Ausbildungszahlen zu verbessern und mehr Menschen für diesen

fordernden und nicht zu viel zu würdigenden Beruf zu werben. In NRW

erhalten diese Fachkräfte mit den höchsten Bruttolohn im

Ländervergleich - doch genau das soll nun der Grund dafür sein, dass

sich immer mehr Senioren in unseren Städten diese professionelle

Pflege im Altenheim nicht leisten können - im äußersten Fall sogar

auf Hilfe vom Staat angewiesen sind. Wo viele arme Senioren leben,

schlagen die hohen Kosten besonders zu buche. Was also: Faire Löhne?

Bezahlbare Pflege? Das ist kein Entweder-Oder-Frage. Beides sollte

machbar sein. Weder darf Pflegebedürftigkeit einen Menschen zum

Sozialfall machen, noch der Lohn in der Pflege so gering sein, dass

gute Leute sich für diese Job nicht interessieren. Das Pflegesystem

ist unterfinanziert - die Hoffnung auf die Reform der

Pflegeversicherung ist groß. Alle Experten sind sich einig: Es

braucht mehr Geld.







