WAZ: Gepflegte Langeweile

- Kommentar von Alexander Marinos zum US-Wahlkampf

(ots) - Niemand möchte ein Langweiler sein. Schon gar nicht

möchte man zu einer Gruppe von Langweilern gehören. Vor dem

Hintergrund der politischen Auseinandersetzung im US-Wahlkampf

allerdings können wir sogar stolz darauf sein, zu einer ganzen Nation

von Langweilern zu gehören - zumindest im Hinblick auf die

politischen Umgangsformen.



Wenn ein Horst Seehofer eine Angela Merkel auf einem CSU-Parteitag

ein paar Minuten lang wie ein dummes Schulmädchen aussehen lässt,

dann sind wir schon entsetzt ob dieser Flegelhaftigkeit unter

politischen Freunden. Man stelle sich vor, Seehofer hätte Merkel bei

der Gelegenheit auch noch als schwache und nutzlose Kanzlerin

abgemeiert. Der bayerische Boden hätte sich geöffnet und Seehofer

wäre augenblicklich von einem Strudel bundesweiter Empörung

verschluckt worden. Ganz zu schweigen vom Umgang mit dem politischen

Gegner! Sich über die gesundheitliche Verfassung eines Kandidaten

lustig zu machen oder auf die (angeblichen) sexuellen Eskapaden des

Ehepartners hinzuweisen - das würde in der gepflegten politischen

Landschaft Deutschlands wie die Zündung einer Atombombe wirken und

den Angreifer pulverisieren.



Die USA mögen uns in manchen Dingen voraus sein. Nicht selten

setzen sie Trends. In diesem Fall wäre es gut, wenn wir uns die

politische (Un-) Kultur der USA nicht zu eigen machten und das eine

oder andere Tabu ein Tabu bliebe. Könnte man sich, verglichen mit

Trump, in die langweiligen Merkels, Seehofers und Gabriels nicht

geradezu verlieben? Naja. Zumindest schämen müssen wir uns für sie

nicht.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1411647

Anzahl Zeichen: 2014

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung