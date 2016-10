WAZ: Tiefes Misstrauen in der Bevölkerung

- Kommentar von Frank Meßing zu Ceta

(ots) - Eine pensionierte Musiklehrerin aus Lüdenscheid

sammelt 68.000 Unterschriften, insgesamt gibt es 190.000 Vollmachten,

die die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht unterstützen: Ceta und

TTIP elektrisieren die Bevölkerung. Hunderttausende Demonstranten

gingen gegen die beiden Freihandelsabkommen auf die Straße. Eine so

gewaltige Mobilisierung gab es zuletzt gegen den Nato-Doppelbeschluss

in den 80ern oder die Hartz-Gesetze Anfang der 2000er-Jahre.



Ob Ceta oder TTIP - die jahrelangen Verhandlungen hinter

verschlossenen Türen, die mangelnde Transparenz und die hohe

Komplexität der Abkommen machen die Bürger misstrauisch. Natürlich

wollen sie nicht die Handelsbeziehungen mit Kanada und den USA

stoppen. Die Protestbewegung hat vielmehr Angst davor, dass durch die

Hintertür Verbraucherrechte ausgehöhlt werden. Zudem warnen sie vor

sogenannten Investitionsgerichten, vor denen kanadische Investoren

EU-Mitgliedsstaaten auf Schadensersatz verklagen können, wenn diese

sich benachteiligt fühlen.



Der Politik ist der Vorwurf zu machen, dass sie der Öffentlichkeit

nicht richtig erklären kann, was wirklich hinter Ceta steckt. Vieles

bleibt nebulös. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat TTIP für

gescheitert erklärt, Ceta aber gegen erhebliche innerparteiliche

Widerstände in der SPD durchgesetzt. Dabei gilt Ceta als Blaupause

für TTIP. Gabriels Taktiererei dürfte den Unmut in der Bevölkerung

noch weiter befeuern.



Auch wenn die Verfassungsrichter in ihrer Eilentscheidung heute

nicht inhaltlich Stellung nehmen werden zum Freihandelsabkommen mit

Kanada, steht vor allem für den SPD-Vorsitzenden eine Menge auf dem

Spiel. Schon bei seiner Sondererlaubnis für die Supermarktfusion von

Kaiser's Tengelmann und Edeka hatte er sich beim Oberlandesgericht

Düsseldorf einen Befangenheitsverdacht eingehandelt. Sollte das



Verfassungsgericht Ceta vorläufig stoppen, geht der Imageverlust der

Bundesregierung innerhalb der EU auch auf Gabriels Rechnung. Seine

Chancen auf die SPD-Kanzlerkandidatur dürfte eine neuerliche

Richter-Schelte nicht gerade vergrößern.







