Rheinische Post: Beschädigte USA

Kommentar von Michael Bröcker



Diese US-Präsidentschaftswahlen werden noch sehr lange nach dem 8.

November eine tiefe Wunde hinterlassen. Selbst wenn sich Hillary

Clinton, wie zu erwarten ist, am Ende durchsetzen wird. Die selbst

ernannte Vorzeige-Demokratie USA muss sich dringend Gedanken darüber

machen, wie die politische Führungsauslese in den beiden großen

Parteien funktioniert und wie sie den tiefen Graben zwischen einer

aufgestachelten Anti-Establishment-Bewegung, dominiert von einer

weißen Mittelschicht, und den jüngeren, multikulturell und

optimistischen städtischen Milieus zuschütten kann. Trump schürt

Ängste, warnt vor Wohlstandsverlusten apokalyptischen Ausmaßes durch

Zuwanderer. Er lügt dabei nachweislich, doch verfängt das in einer

post-faktischen Gemengelage. Die große Aufgabe einer Präsidentin

Hillary Clinton wird es sein, die Millionen Wutbürger mit ihrem Land

und mit ihr zu versöhnen. Clinton muss dabei auch ihre eigene Rolle

selbstkritisch reflektieren. Ihre E-Mail-Löschaktion und ihre Nähe

zum großen Geld bleiben ein Problem.







